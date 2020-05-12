Укрпром теряет конкурентоспособность из-за дорогой электроэнергии — мнение

Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на электроэнергию. Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал генеральный директор ПКФ "Велта" Андрей Бродский, пишет МинПром. "На всех мировых рынках цены на электрическую энергию падают, а в Украине тарифы растут. Соответственно, отечественные промышленные предприятия, которые являются самыми крупными плательщиками налогов, теряют конкурентоспособность", — сказал Бродский.

По словам промышленника, власти других стран пытаются поддержать собственную индустрию. Для промышленных инвесторов особенно важны налогообложение, инфраструктура и дешевизна электроэнергии. В это же время в Украине государство повышает стоимость электроэнергии.

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Доля электроэнергии в себестоимости продукции "Велты" составляет около 25%. "К сожалению, в прошлом году произошел резкий рост цен на электроэнергию для промышленности, соответственно мы потеряли на росте себестоимости. Мы надеялись, что в этом году этого не будет, но практика показывает, что тенденция продолжается", — говорит Бродский.

Также топ-менеджер раскритиковал предложение Минэкоэнерго заниматься майнингом криптовалют на атомных электростанциях. "Дешевая электроэнергия направляется на майнинг криптовалют, который у нас законодательно запрещен. И СБУ проводила следственные действия, в том числе и на атомных электростанциях, которые незаконно майнили криптовалюту. Теперь министерство предлагает это же узаконить?", — недоумевает он.

Бродский призвал власти все-таки создать свободный рынок электроэнергии. "Необходимо дать свободу "Энергоатому", необходимо уравнять тарифы зеленой, тепловой и атомной энергетики. Рынок должен быть конкурентным, и государственная политика в плане ценообразования должна быть направлена на поддержку инвестиций, на создание новых рабочих мест на предприятиях, которые являются плательщиками налогов", — подчеркнул топ-менеджер.

ООО "ПКФ Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога.

С 2012 по 2019 гг. "Велта" добыла 1 млн тонн ильменита. Общее количество созданных рабочих мест — более 500. "Велта" является основателем исследовательского центра Velta RD Titan, где ведутся работы над созданием новых методов переработки титанового сырья.