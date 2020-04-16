Нова редакція закону про публічні закупівлі вирішує одну з ключових проблем у системі Prozorro — відсутність конкуренції в так званих "допорогових" закупівлях (вартість яких менше 200 тисяч грн). Раніше органи влади та державні компанії в таких закупівлях могли обрати постачальника на власний розсуд. А потім публікували в системі звіт про укладений договір. Тепер це зміниться. Починаючи з 19 квітня, замовники повинні проводити закупівлі на суму від 50 тисяч грн у Prozorro. Таким чином нова норма закону може вивести "з тіні" закупівлі на мільярди гривень.

Про це йшлося на "Forum.Zakupki: зміни до Закону", який цьогоріч 15 та 16 квітня проходив в онлайн-форматі. Це дало змогу долучитися до заходу охочим з усіх регіонів країни. Кращі експерти у сфері закупівель розповіли, що очікує на державні та комерційні компанії після того, як почне діяти оновлений закон.

"Причин для викладення закону у новій редакції у нас було дві. Перша — гармонізація законодавства відповідно до директив Європейського союзу згідно з міжнародними зобов'язаннями, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Друга — коригування практики застосування. Аналізуючи цифри та зворотній зв'язок від замовників та постачальників, ми зрозуміли, де є вузькі місця в системі та як їх виправити. Нову редакцію ми розробляли близько півтора року і впевнені, що зміни зроблять роботу в Prozorro більш ефективною та зручною, як для замовників, так і для бізнесу",— зазначила Лілія Лахтіонова, директорка департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Серед важливих нововведень, які полегшать бізнесу участь у закупівлях, — можливість виправляти помилки в своїх тендерних пропозиціях. Постачальник матиме 24 години, щоб зробити це після того, як замовник укаже на помилку. Так шансів отримати дискваліфікацію через неуважність буде значно менше.

Постачальникам стане легше захистити свої права. В першу чергу, через зміну розміру плати за оскарження. До нового закону його вартість була фіксованою та становила 5 та 15 тисяч грн. Через це не кожен тендер був сенс оскаржувати. Тепер плата залежатиме від очікуваної вартості закупівлі. Крім того, у разі перемоги скаржника — йому повернуть гроші.

Спікери форуму також відзначили, що нова редакція закону позитивно вплине і на розвиток електронного каталогу Prozorro Market. Завдяки цьому бізнесу стане вигідніше співпрацювати з державою. Аби продавати через каталог, постачальнику не потрібно готувати документи до кожної закупівлі. Достатньо пройти кваліфікацію лише один раз. А після цього — завантажити товар та очікувати на замовлення. Тому Prozorro Market може стати для компанії додатковим каналом продажів зі стабільним доходом. Тим більше, що держава розраховується тут за придбаний товар, в середньому, впродовж двох тижнів.

"Електронний каталог для держзакупівель — це світовий тренд, який поступово розвивається в багатьох країнах. Prozorro Market відкриває великі можливості для бізнесу, бо це простий інструмент для того, щоб почати швидко продавати державі. Потенційний обсяг каталогу — 23 млрд грн. Саме на таку суму замовники провели "допорогових" закупівель товарів минулого року. І бізнес може за ці гроші поборотися. Тим паче, що в кризу більшість комерційних компаній буде скорочувати свої витрати, а держава продовжить закуповувати. Тому саме в публічних закупівлях постачальники зможуть знайти для себе нові ринки збуту", — наголосив Василь Задворний, генеральний директор ДП "Прозорро".

Prozorro Market зручний не тільки для бізнесу, а й для замовників. Тут держава може купити невеликі партії товару без підготовки документації буквально за 10 хвилин у вже кваліфікованих постачальників. Електронний каталог працює за принципом звичайного онлайн-магазина. Замовник обирає товар та вказує його кількість. Після цього з ним зв"язується постачальник, щоб вирішити питання щодо оплати та доставки.

На замовників також чекає чимало змін із 19 квітня. Зокрема, вони тепер матимуть законну можливість проводити консультації з ринком. Раніше у замовників нерідко виникали труднощі з формуванням коректних технічних вимог, особливо при закупівлі нового товару. Тепер перед проведенням тендеру вони зможуть зібрати експертну думку постачальників та вивчити ціни на ринку. Це суттєво спростить державним органам та компаніям закупівельний процес, а бізнесу дасть змогу долучитися до підготовки вимог до постачальників та товару.

"Останні півроку наш майданчик разом із Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та ДП "Прозорро" активно готувався до 19 квітня. Ми зробили все, щоб нашим користувачам було простіше розібратися зі змінами. Тепер очікуємо на зростання кількості закупівель із невеликим бюджетом, тому в систему прийдуть новачки, які ще не продавали державі. Для них ми розробили навчальний курс "Як почати працювати в системі" та тренажер аукціонів. Він дозволить спробувати свої сили в спеціальній тестовій версії аукціону, а не в реальній закупівлі. Тому в подальшому їм буде легше брати участь у тендерах та перемагати", — прокоментувала Наталія Ковальова, керівниця торгівельного майданчика Zakupki.Prom.ua.

Оновлений закон зробить ринок державних закупівель ще більш відкритим. Це дозволить державі оптимізувати використання коштів, а бізнесу отримати додатковий надійний та зручний канал продажу.