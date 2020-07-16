Украина может подняться на 10-20 ступеней в рейтинге Doing Business — Минэкономразвития

По предварительным подсчетам, Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране, который составляется специалистами Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Doing business Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним", — комментирует глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

Каждый год в течение программного периода, который длится с мая по май, эксперты Всемирного банка определяют рейтинг стран по 10 индикаторам.

В министерстве считают, что изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится методология рейтинга как таковая.

Сейчас Минэкономразвития провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021 года.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс", — добавил министр.

В тройку самых результативных обновлений принадлежит сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующим компонентом на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

Кроме этого, как отмечают в министерстве, ощутимого прогресса удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю Украина претендует на 60 дополнительных ступеней.

Также на позиции в рейтинге могут положительно влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по результатам которых правительство в ближайшие годы планирует войти в ТОП-30, и сокращения времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.

"В итоге учитывают две точки зрения — правительства и локальных экспертов, которые опираются на результаты имплементации, а не принятие законодательных изменений. Первое часто требует больше времени, чем длится цикл оценки рейтинга. Наша цель — не конкретный рост показателя Украины в конкретном году. Мы стремимся к устойчивому развитию предпринимательства и постоянному росту инвестиционной привлекательности страны", — пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

Напомним, рейтинге-2020 Украина заняла 64 место в общем рейтинге Doing business среди 190 стран-участников (в 2019 году — 71-е).