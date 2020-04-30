Укрэксимбанк предоставит "Укравтодору" 5,8 млрд грн на строительство дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Укрэксимбанк подписали договор о привлечении первого транша кредита в размере 5,78 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

Процедура подписания договора о выделении транша состоялась в четверг, 30 апреля, в Офисе президента Украины, сообщает пресс-служба ОП.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что всего Укрэксимбанк планирует выделить 19,3 млрд грн "Укравтодору".

При этом деньги будут выделять путем выпуска "Укравтодором" облигаций, которые будет выкупать банк. А гарантом по займу станет государство, то есть долг по этому кредиту станет частью госдолга.

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное, что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну", — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Как отмечается, ставка по облигациям "Укравтодора" составит 10,5% годовых. Ранее правительство ожидало, что размер ставки будет 12,5% годовых.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог 19,3 млрд грн государственных гарантий, под которые "Укравтодор" может привлечь кредиты для ремонта дорог.

О предоставлении "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий говорили еще при предыдущем правительстве Алексея Гончарука. В частности, Гончарук заявлял, что кредиты "Укравтодору" предоставят госбанки под низкие проценты.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями. В том числе предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог.