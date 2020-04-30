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Банки 20 минут назад

Укрэксимбанк предоставит "Укравтодору" 5,8 млрд грн на строительство дорог

Всего Укрэксимбанк планирует выделить 19,3 млрд грн Укравтодору

Укрэксимбанк предоставит "Укравтодору" 5,8 млрд грн на строительство дорог Укрэксимбанк предоставит "Укравтодору" 5,8 млрд грн на строительство дорог
Подписание соглашения. Фото: Офис президента

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Укрэксимбанк подписали договор о привлечении первого транша кредита в размере 5,78 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

Процедура подписания договора о выделении транша состоялась в четверг, 30 апреля, в Офисе президента Украины, сообщает пресс-служба ОП.

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Указано, что всего Укрэксимбанк планирует выделить 19,3 млрд грн "Укравтодору".

При этом деньги будут выделять путем выпуска "Укравтодором" облигаций, которые будет выкупать банк. А гарантом по займу станет государство, то есть долг по этому кредиту станет частью госдолга.

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное, что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну", — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Как отмечается, ставка по облигациям "Укравтодора" составит 10,5% годовых. Ранее правительство ожидало, что размер ставки будет 12,5% годовых.

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Напомним, 1 апреля Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог 19,3 млрд грн государственных гарантий, под которые "Укравтодор" может привлечь кредиты для ремонта дорог.

О предоставлении "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий говорили еще при предыдущем правительстве Алексея Гончарука. В частности, Гончарук заявлял, что кредиты "Укравтодору" предоставят госбанки под низкие проценты.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями. В том числе предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог. 

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