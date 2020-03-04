Новые тендерные правила: "Укравтодор" надеется, что АМКУ противостоит дорожному картелю

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями. В том числе предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать участие только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог.

Об этом во время пресс-конференции 3 марта заявил руководитель агенства Александр Кубраков, передает корреспондент Delo.ua.

Он отметил, что в предыдущие годы участки дорог, которыми занималось агентство, были по 1-2 км, и дорогу на 80 км разбивали на несколько десятков участков. Чтобы уйти от такой практики, "Укравтодор" хочет, чтобы подобные участки строились 2-3 подрядчиками "быстро и одновременно".

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"Конечно, если мы увеличиваем участки, то количество подрядных организаций, присутствующих на рынках, уменьшится. Это нормальный процесс. Это просто реальный отбор", — подчеркнул Кубраков.

На уточняющий вопрос корреспондента Delo.ua о том, не приведет ли ограничение количества компаний к созданию картеля допущенных к тендерам и как будут в "Укравтодоре" с такими практиками бороться, глава агентства отметил, что прежде всего нужно смотреть на статистику и значение тендера. "По поводу картелизации. Действительно планка повышается, в зависимости от категории, но это не значит, что рынок закрывается. На самом деле существующих игроков не 3 или 5. Их 25 или 30, которые проходят квалификацию в зависимости от объекта. То есть слово картелизация здесь неуместно", — ответил глава "Укравтодора".

В тоже время, 3 марта на круглом столе Всеукраинской дорожной ассоциации были представлены результаты исследования уровня концентрации в ремонтных подрядах. По данным авторов исследования из платформы "Лига антитраста", на рынке в 2018-2019 годах наблюдалась очень высокая концентрация. Всего 8 компаний в этот период получили половину ремонтных подрядов в системе "Укравтодора" — на 54 млрд грн из общей суммы 113 млрд грн. Таким образом остальные более 150 подрядчиков получили 58 млрд грн.

Фаворитами дорожного рынка в это время были компании "Автомагистраль-Пивдень" (16,27 млрд грн в сумме на подрядах "Укравтодора" и облгосадминистраций), группа компаний "Онур" (13,27 млрд грн), "Ростдорстрой" (10,85 млрд грн), "Техно-буд-центр" (5,65 млрд грн), "ПБС" (5,36 млрд грн), "ШРБУ-48" (4,43 млрд грн), "Автострада" (3,20 млрд грн), "Альтком" (2,73 млрд грн). Остальные компании освоили меньше 2 млрд грн на ремонт дорог.

На еще один уточняющий вопрос, сможет ли Антимонопольный комитет эффективно противостоять картелизации в новых, предлагаемых Укравтодором условиях, глава "Укравтодора" Александр Кубраков высказал мнение, что комитет к этому готов. "Единственное, в связи со вступлением нового закона о закупках, есть определенный риск, что АМКУ может к чему-то будет не готов — количество обжалований, которые будут попадать в комитет, и это не связано с нами, увеличится в разы. Нагрузка на коллегии комитета вырастет существенно. Но с точки зрения рассмотрения сговоров или еще чего-то, то я думаю здесь АМКУ в порядке полном", — подытожил он.

В то же время по данным "Лиги антитраста", АМКУ за последние годы не доказал ни одного сговора фаворитов рынка ремонта дорог. За три года за сговоры на небольших тендерах были наложены штрафы всего лишь на 56 млн грн.

Напомним, что в 2020 году украинское правительство планирует направить рекордный объем финансирования в дорожную отрасль — 74,4 млрд грн. Государственный дорожный фонд должен получить 69,7 млрд грн. Средства дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на развитие сети и содержание автодорог общего пользования государственного значения (38 млрд грн); строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (22,2 млрд грн); меры по обеспечению безопасности дорожного движения (3,2 млрд грн) и выплаты по долгам, привлеченным под государственные гарантии на развитие дорог (6,3 млрд грн).

В 2020 году в первую очередь правительство планирует заняться ремонтом таких дорог, как Днепр — Николаев (через Кривой Рог), Александровка — Кропивницкий — Николаев, Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, Чугуев — Меловое (через Старобельск), Мукачево — Львов на участке между Мукачево и Ивано-Франковском, Киев — Знаменка.