"Упустили возможность кризиса" — Тимощук раскритиковал власть за тушение пожаров

Главная ошибка украинской власти в 2020 году заключается в том, что они "упустили возможность отличного кризиса". Об этом в комментарии для Delo.ua заявил генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук.

По его словам, именно в такие кризисы самое время проводить болезненные, непопулярные реформы, которые станут фундаментом для дальнейшего развития страны.

"Например: реформа рынка электроэнергии, образования, здравоохранения, дальнейшая либерализация финансового рынка. Также, это отличное время для "выбивания" ранее невозможных консенсусов с наших международных партнёров", — уверен Тимощук.

Он говорит, что государство могло бы "лучше договориться" с Евросоюзом и Международным валютным фондом для более существенной поддержки украинских предпринимателей.

Также, по его мнению, можно было бы добиться некоторого ослабления требований к украинским банкам, чтобы те наконец могли начать выдавать проектное финансирование в Украине.

"Всё это не было сделано, так как наша власть в очередной раз сконцентрировалась на тушении пожаров и удержании собственного рейтинга, а не на стратегическом развитии страны", — отмечает генеральный директор UFuture.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что второй раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда начнется в январе 2021 года.

По его словам, будет обсуждаться "модальность будущей программы, шаги, которые страна должна сделать, структурные маяки и период 2022-2023 годов. Чиновник пояснил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, а по ее завершению можно будет понимать, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украине в дальнейшем.