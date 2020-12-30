1 час назад

"Упустили возможность кризиса" — Тимощук раскритиковал власть за тушение пожаров

По словам гендиректора UFuture, именно в такие кризисы самое время проводить болезненные, непопулярные реформы, которые станут фундаментом для дальнейшего развития страны

Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: скрин выступления на КМЭФ Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: скрин выступления на КМЭФ
Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: скрин выступления на КМЭФ

Главная ошибка украинской власти в 2020 году заключается в том, что они "упустили возможность отличного кризиса". Об этом в комментарии для Delo.ua заявил генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук.

По его словам, именно в такие кризисы самое время проводить болезненные, непопулярные реформы, которые станут фундаментом для дальнейшего развития страны.

Кратко и по делу в Telegram

"Например: реформа рынка электроэнергии, образования, здравоохранения, дальнейшая либерализация финансового рынка. Также, это отличное время для "выбивания" ранее невозможных консенсусов с наших международных партнёров", — уверен Тимощук.

Он говорит, что государство могло бы "лучше договориться" с Евросоюзом и Международным валютным фондом для более существенной поддержки украинских предпринимателей.

Также, по его мнению, можно было бы добиться некоторого ослабления требований к украинским банкам, чтобы те наконец могли начать выдавать проектное финансирование в Украине.

Читайте также:
Украина возобновит переговоры с миссией МВФ в январе — Минфин

"Всё это не было сделано, так как наша власть в очередной раз сконцентрировалась на тушении пожаров и удержании собственного рейтинга, а не на стратегическом развитии страны", — отмечает генеральный директор UFuture.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что второй раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда начнется в январе 2021 года.

По его словам, будет обсуждаться "модальность будущей программы, шаги, которые страна должна сделать, структурные маяки и период 2022-2023 годов. Чиновник пояснил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, а по ее завершению можно будет понимать, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украине в дальнейшем.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам
Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам
На коронавирус и ремонт дорог: как за год Украина набрала долгов почти на 189 млрд гривен
На коронавирус и ремонт дорог: как за год Украина набрала долгов почти на 189 млрд гривен
Украина возобновит переговоры с миссией МВФ в январе — Минфин
Украина возобновит переговоры с миссией МВФ в январе — Минфин
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский издал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

  3. "Компромисс был ошибкой": СНБО одобрил проект Зеленского о тюрьме за ложь в е-декларациях

  4. На одесской трассе под Киевом столкнулись восемь автомобилей (ФОТО)

  5. На коронавирус и ремонт дорог: как за год Украина набрала долгов почти на 189 млрд гривен

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...