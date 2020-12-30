Украина возобновит переговоры с миссией МВФ в январе — Минфин

Второй раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда начнется в январе 2021 года.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 годов", — рассказал он.

По его словам, срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, а по ее завершению можно будет понимать, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украине в дальнейшем.

"Первый транш на $2,1 млрд мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по $700 млн. В этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о $700 млн, которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", — пояснил министр.

Также он отметил, что кредитные деньги МВФ Украине нужны, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. И нашей стране важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения.

Марченко напомнил, что Украина выполнила все маркеры, которые касались правительственных мероприятий. В частности, это — рыночное тарифообразование, урегулирование проблемных кредитов государственных банков, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января, по словам главы Минфина, эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц.

"Есть и мероприятия по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают на реализации именно этих мероприятий", — добавил министр.

Как сообщалось, 21 декабря в формате онлайн-связи в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда, 23 декабря она пошла на рождественские каникулы.