МВФ снова начал пересмотр программы stand-by с Украиной

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в онлайн-режиме начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра", — отметил Шевченко.

По словам главы НБУ, Нацбанк "продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов".

"К работе с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года — проинформировал Шевченко.

Он добавил, что реализация программы stand-by даст возможность обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза на общую сумму более $3,3 млрд.

Как известно, 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

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После выделения первого транша было намечено 4 просмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года — с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября — в следующем.

Размер второго транша — $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что миссия МВФ до конца 2020 года уже не приедет в Украину и что в лучшем случае будет видеоконференция.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.