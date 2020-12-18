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Валюта 20 минут назад

Новый транш от МВФ Украина ожидает в феврале-марте 2021 года — Шмыгаль

Такие сроки являются реалистичными, если не будет опять "сюрпризов"

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина однозначно получит не раньше 2021 года.

Ожидается, что транш от МВФ поступит в конце зимы — начале весны следующего года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Большого онлайн-разговора НВ".

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По словам главы правительства, такие сроки являются реалистичными, если не будет опять "сюрпризов".

"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это — невозможно... Миссия (МВФ) должна быть назначена, мы прошли все процедуры...", — заверил он.

"Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш) не позже февраля, но февраль-март — это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в правительстве ожидают, что дата миссии МВФ в Украину будет объявлена в ближайшие недели.

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Ранее премьер-министр заявлял, что дата приезда миссии МВФ в Украину может стать известна в декабре.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Украины еще есть шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года.

Как сообщалось, 9 декабря Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Сразу после этого Минфин одолжил на рынке 15,96 млрд гривен, причем по 5-летним облигациям займа Украина заплатит рекордно высокие 12% годовых.

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