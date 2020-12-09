Финансы 50 минут назад

ЕС перечислил Украине €600 млн кредита

Зеленский уже поблагодарил Евросоюз, что наконец-то выделил обещанный займ

Фото: представительство Украины при ЕС Фото: представительство Украины при ЕС
Фото: представительство Украины при ЕС

Европейская комиссия перечислила Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Кредитные средства выделены ​​в рамках подписанного летом меморандума о взаимопонимании, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе Международного валютного фонда в последние недели и внедрять политики по программе, согласованной с ЕС.

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"Выражаю искренние пожелания правительству Украины на 2021 год внедрять программу реформ, улучшать стандарты жизни, продолжать борьбу с коррупцией и приближать Украину к ЕС", — прокомментировал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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По его словам ЕС привержен предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку Украине, особенно во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19, для преодоления его социальных и экономических последствий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в своем Twitter ЕС за предоставление займа.

"Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине", — написал президент.

Напомним, 23 июля Украина и ЕС заключили соглашение о макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Половину средств в ЕС согласились дать сразу, а для получения следующих 600 млн евро Украина обязалась выполнить ряд политических условий. 25 августа Верховная Рада соответствующие условия согласовала, однако и после этого Евросоюз с выделением средств не спешил.

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Отметим, что Министерство финансов в конце ноября заявило, что МВФ отказался предоставлять Украине средства в рамках механизма экстренной финансовой помощи.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов отмечал, что обещанные ранее в рамках меморандума с МВФ кредитные средства Украина до конца года не получит. О том же заявлял и экс-премьер Алексей Гончарук. При этом Зеленский заявляет, что украинские власти для этого все условия выполнили. Президент ранее объяснял задержку с траншем МВФ происками неких врагов.

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