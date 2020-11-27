Финансы 10 минут назад

Гончарук: Украина не сможет получить транш МВФ в 2020 году

Экс-премьер уверен, что власти ведут стратегию построения "ширмы для Запада"

Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Кабмина Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Кабмина
Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Кабмина

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина не получит новый транш кредитных средств от Международного валютного фонда в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

"Не вижу возможности получения от МВФ денег в этом году. Сейчас читается стратегия построения "ширмы для Запада". Мол, привлечем условных Милованова, Маркарову в команду — и отношения сразу наладятся. Но этого точно недостаточно. Без серьезных изменений политики команды президента ситуация не изменится", — отметил Гончарук.

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По его словам, тут важно понимать, что Украина и МВФ поддерживают отношения, ведя постоянный диалог, однако модель этих отношений все же поменялась.

"Если раньше это была модель между партнерами, которым верили на слово, то сейчас это работа по результату. Например, прошел месяц назад "суперуспешный" саммит Украина — ЕС, но денег же не дали. А еще в Европе и в США хорошо понимают, что на едином казначейском счету у страны денег осталось на неделю. Кроме защищенных статей, в этом году профинансировать ничего не удастся. И с защищенными статьями уже вопрос", — подчеркнул Гончарук.

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При этом экс-премьер считает, что главной прагматичной задачей Украины "как государства, особенно в кризис" является одалживание денег на внешних рынках под минимальный процент. Сейчас, по его словам дешевых кредитов на рынках много, однако их получение — вопрос доверия к стране, ее способности выполнять условия договоров, а в случае Украины — еще и ключевого договора с МВФ.

"Мы его не выполняем, то покушаясь на независимость НБУ, то формируя неадекватный бюджет. При этом президент вдруг начинает противопоставлять интересы западных кредиторов интересам народа Украины, в президентской партии появляется риторика про "соросят", а как только ситуация прижимает, все бегут налаживать отношения с МВФ. Так доверия не построишь", — считает Гончарук.

Напомним, упомянутый выше советник руководителя Офиса президента и бывший министр экономики в правительстве Гончарука Тимофей Милованов накануне также заявил, что транша МВФ для Украины в 2020 году не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что государство выполнило все требования МВФ для получения очередного транша кредитной помощи.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, поэтому надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию государственного бюджета на 2021 год.

26 ноября Министерство финансов сообщило, что успешно завершило переговоры с МВФ по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

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