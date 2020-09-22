Финансы 30 минут назад

Украина предложила МВФ начать работу миссии в онлайн-режиме

Продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов для украинской власти

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Правительство обратилось к Международному валютному фонду с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине", — рассказал глава правительства.

Указано, что на встрече также присутствовали министр финансов Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов для украинской власти.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", — подчеркнул он.

Также премьер пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время МВФ пока не может назвать точной даты предоставления нового транша Украине. При этом в фонде напомнили Киеву о независимости антикоррупционных органов.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что следующий транш от МВФ поступит до конца 2020 года.

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В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует получение Украиной очередного транша МВФ в декабре 2020 года.

Напомним, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу кредитования Украины на $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Минфин ожидал прибытия миссии МВФ по первому пересмотру программы в июле-августе, однако этого не произошло. Теперь Марченко уверяет, что миссия прибудет к зиме.

В сентябре МВФ планировал провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by, после чего примет решение о следующем транше.

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