Евро падает, доллар растет

Повышенный спрос на американскую валюту в первый банковский день этой недели, понедельник, 21 сентября, последствием которого могло стать серьезное падение курса национальной валюты, на межбанковском валютном рынке, заставил регулятора дважды выходить с предложением доллара на торги. В первый раз регулятор продал 20 млн долларов по курсу 28,21 грн/доллар, во второй — еще около 20 млн долларов по 28,23 грн/доллар.

В целом за день 21 сентября доллар на межбанке подорожал на 5 копеек. Открылись торги курсом 28,18/28,20 грн/доллар, закрылись курсом 28,23/28,25 грн/доллар.

В то же время курс евро снизился за вчерашний день на 23 копейки. Такое снижение курса европейской валюты аналитики рынка связывают с резким падением курса евро 21 сентября на мировых рынках.

22 сентября евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1756. На момент закрытия предыдущих торгов торги шли на уровне $1,1772.

Очевидно, что мировые тенденции найдут свое отражение и на украинском межбанковском рынке.

Также 22 сентября на курс гривни будет иметь влияние проведение Министерством финансов аукциона по продаже ОВГЗ. Сегодня к покупке предлагаются государственные бумаги на 84, 371 и 875 дней, номинированные в гривни. Исходя из результатов предыдущего аукциона, на котором Минфин поднял доходность гривневых ОВГЗ, инвесторы ожидают поднятия доходности ценных бумаг и сегодня.

Также влияние на рынок может иметь опровержение министром финансов Сергеем Марченко информации о возможном отказе МВФ от сотрудничества с Украиной.

"Мы в ближайшую неделю проговорим эти вопросы. Есть все основания полагать, что в октябре — возможно, в ноябре — в Украине будет миссия Фонда. У нас нормальные переговоры. Мы с ними постоянно общаемся. Я не вижу никаких оснований считать, что у нас где-то есть проблема сотрудничества. У нас есть определенные коммуникации, они всегда непростые", — рассказал вечером 21 сентября в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV Марченко.

Министр рассчитывает на то, что до конца этого года Украина получит все остальные запланированные транши.

Напомним, по действующей на сегодня 18-месячной программе сотрудничества с МВФ stand-by на 5 млрд долларов Украина пока получила только транш на 2,1 млрд долларов 12 июня.

Тем временем во вторник, 22 сентября, по сравнению с понедельником, 21 сентября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 копейки — с 28,1718 грн/доллар до 28,2022 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 22 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,2022 грн;

✅ 1 евро — 33,1996 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8507 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2356 грн.

На межбанковском валютном рынке во вторник, 22 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже подешевел на 2 копейки. В первый банковский день этой недели межбанк закрылся курсом 28,23/28,25 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне — 28,21/28,23 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 4 копейки. 22 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,14/33,16 грн за евро. 21 сентября межбанк закрылся курсом 33,18/33,20 грн за евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,22 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,27 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 28,15 грн/доллар, продавали по курсу 28,20 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 7 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,05/33,18 грн/евро. В понедельник утром евро покупали дороже на 13 копеек, продавали дороже на 7 копеек. Курс был 33,18/33,25 грн/евро.