Миссия МВФ в Украину уже не приедет, максимум будет видеосвязь — источник в фонде

Вопреки заявлениям Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, миссия Международного валютного фонда не приедет в Украину в этом году. Причина — отсутствие прогресса по важнейшим направлениям для МВФ: антикоррупционная реформа, дефицит государственного бюджета, независимость НБУ и ряд других "структурных маяков".

Об этом Delo.ua сообщили собственные источники в МВФ. Сообщение подтверждают в ОП: в Офисе Президента перестали надеяться на приезд миссии и готовы смириться даже с обычной видеоконференцией.

Как известно, месяц назад глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью "Голосу Америки" сообщил, что миссия МВФ посетит Украину, когда будет достигнуто решение по трем блокам вопросов: решения Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект бюджета Украины на 2021 год, работа Национального банка Украины.

"Мы ждем в ближайшее время сообщения о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by, которая сегодня открыта нашему государству", — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

От получения транша МВФ зависит выполнение бюджета на 2020 год, дефицит которого превышает 100 млрд гривен. С конца ноября украинские власти перестали говорить о получении транша и переключились на сам факт приезда миссии. Даже сам факт приезда миссии мог бы открыть новые возможности для заимствований на внутреннем рынке, считает экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

"Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ", — говорил он.

Напомним, 9 декабря Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Сразу после этого Минфин одолжил на рынке 15,96 млрд гривен, причем по 5-летним облигациям займа Украина заплатит рекордно высокие 12% годовых.