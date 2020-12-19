В МВФ намерены начать пересмотр программы stand-by для Украины до конца 2020 года

Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитной сделки для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря 2020 года.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

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"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", — отметил он.

При этом Люнгман добавил, что миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже поприветствовал это решение.

"Украина остается надежным партнером МВФ, поскольку наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", — написал он в Twitter.

Как известно, 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено 4 просмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года — с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября — в следующем.

Размер второго транша — $700 млн, третьего — $560 млн и заключительного четвертого — $980 млн.

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Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что миссия МВФ до конца 2020 года уже не приедет в Украину и что в лучшем случае будет видеоконференция.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.