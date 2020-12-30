На коронавирус и ремонт дорог: как за год Украина набрала долгов почти на 189 млрд гривен

2020 год начался с заявления директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о том, что кредитор готов выделить Украине первые деньги по новой трехгодичной программе EFF как только наша страна выполнит все условия. Деньги получить так и не удалось — уже весной EEF заменили на 18-месячную программу stand-by. Первый транш этой помощи впервые перечислили прямиком в бюджет, а не в золотовалютные резервы. Но это был далеко не единственный кредит, который получила Украины за минувшие двенадцать месяцев.

Корреспонденты Delo.ua подсчитали, сколько денег заняла Украина в 2020-м. Часть из этих средств поступят на наши счета уже в 2021 году, но формально их следует считать долгами уходящего года. За год украинские власти набрали кредитов на 189 миллиардов гривен. Это примерно по 5061 гривен на каждого украинца.

Первая волна кредитных средств пришла в конце марта — украинская экономика уже три недели "сидела" на карантине и становилось понятно, что финансовых проблем не избежать. В рамках государственного кредита Германия направила Украине 150 млн евро (или 5 млрд 182 млн грн по текущему курсу) для борьбы с распространением коронавируса. Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Дополнительно Европейский инвестиционный банк согласовал выделение Украине кредита на 40 млн евро (1 млрд 382 млн грн) в рамках запущенного в 2014 году проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Получила страна в первый месяц весны от партнеров и безвозвратную помощь.USAID на ограничение распространения COVID-19 выделил $1,2 млн. В ООН 25 марта объявили о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом и, по словам постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, помощь для Украины предусмотрена в размере $33 млн. До конца года, в общей сложности, планировалось мобилизовать $165 млн.

К этому Google добавил еще $550 тысяч, которые ушли Министерству здравоохранения на информационную кампанию о коронавирусе. Впрочем, все эти деньги записывать в долги некорректно — они являются скорее гуманитарной помощью.

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Второй масштабный раунд заимствований пришелся на апрель. Третьего числа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделит Украине $135 млн (больше 3 млрд 805 млн грн), из которых $35 млн направят на поддержку медицинской отрасли. К концу месяца о желании выделить деньги заявили в Европейском союзе, предоставив для начала пакет поддержки в размере 190 млн евро (6 млрд 564 млн грн). Из них 15 млн евро планировали направить на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро — на поддержку экономики, 20 млн евро — на поддержку малых и средних предприятий, 25 млн евро — малых фермерских хозяйств, а еще 4 млн евро — на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Ближе к концу месяца Европейский союз решил предоставить Украине еще 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи из-за пандемии COVID-19. По словам Зеленского, это беспрецедентная макрофинансовая помощь. Соответствующий меморандум с нашей страной был подписан в июле. Помощь разбили на два транша по 600 млн евро — первый предоставляют без условий, а второй традиционно в обмен на реформы.

Среди требований: полная перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей, создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, полная аттестация прокуроров на региональном и начало процесса аттестации на местном уровнях, реформа налоговой и таможенной администраций. Перва часть кредита поступила на счета украинского государства 9 декабря — она составила больше 20,7 млрд гривен. По условиям договора, срок погашения кредита не превышает 15 лет, а процентная ставка — 2% годовых.



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Эта программа стала дополнительным источником к уже согласованной бюджетной поддержке в размере 500 миллионов евро (17 млрд 275 млн гривен). Ее Еврокомиссия одобрила в конце мая в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи, по которой Украина с 2014 года предоставила уже 3,8 млрд евро. Владимир Зеленский заявил, что эти деньги Украина получила в июне и назвал их "своевременной поддержкой от наших европейских друзей".

Это событие по времени совпало с финализацией процесса переговоров с Международным валютным фондом — в начале мая наша страна договорилась с организацией о том, чтобы изменить нынешнюю программу EFF на stand-by. Разница между ними только в сроках реализации, а сумма остается прежней — $5 млрд. Средняя процентная ставка составила около 2,5%, а срок погашения разбит на два этапа: сначала льготный период от трех с половиной лет и дальше погашение в течение пяти лет. Первый транш от кредитора Украина получила 12 июня — он составил $2,1 млрд (59 млрд 199 млн грн). Следующая часть, по словам Шмыгаля, правительство надеется получить до конца марта 2021-го.

Яков Смолий, который в тот момент возглавлял Национальный банк Украины, заявил — средства потратят на финансирование дефицита государственного бюджета. Традиционно МВФ перечисляет средства своих кредитов в международные золотовалютные резервы стран и эти деньги государство не может тратить на финансирование бюджетных расходов. Они нужны для поддержания финансовой стабильности национальных валют. Однако этот раз стал исключением.

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В августе правительство Польши выделило кредит в размере 100 млн евро (3 млрд 455 млн грн) из которых 60 млн евро пойдут на ремонт и обустройство дорог, а еще 40 млн евро— на обустройство пунктов пропуска на границе.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, ставка кредита составляет 15%, а выдан он на 30 лет с пятилетним льготным периодом. Помимо этого правительство приняло постановление о привлечении в 2020-м кредитных средств от Cargill Financial Services International Inc. Общая сумма составит 250 млн евро (8 млрд 637 млн грн), срок составит три года после получения кредитных средств, а ставка кредита — 5,95%. Еще один кредит, уже на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий Донбасса, в сентябре согласился дать Всемирный банк. Его сумма составит $100 млн (2 млрд 819 млн грн).

Последняя волна заимствований пришлась на декабрь. Во-первых, Украина и Германия подписали еще одно соглашение о выделении кредита на 214,6 млн евро (7 млрд 414 млн грн). Они пойдут на инвестпроекты в энергетике, поддержку малого и среднего предпринимательства, реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах. Срок кредита составляет 30 лет, из которых десять — льготный период. Процентная ставка — 2% годовых, а комиссия за обязательство — 0,25% годовых.

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Во-вторых, до конца года, по словам Шмыгаля, в Украину зайдет краткосрочный кредит от Deutsche Bank на сумму до $350 млн (9 млрд 866 млн гривен). В соответствующем постановлении Кабмина говорится, что окончательное погашение кредита произойдет через полгода после даты получения средств. При этом процентный доход будет выплачиваться каждые три месяца.

В-третьих, Кабинет министров согласовал несколько больших инфраструктурных кредитов. Европейский банк реконструкции и развития даст 450 млн евро (15 млрд 547 млн гривен) на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов. Европейский инвестиционный банк — еще 640 млн евро (22 млрд 112 млн гривен). Из них 340 млн евро уйдут на восстановление и улучшение инфраструктуры "в восточном регионе", 200 млн евро — на реализацию проекта "Городской транспорт Украины II" и еще 100 млн евро — на модернизацию 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

Финальным аккордом этого года можно считать заявление Министерства финансов о подписании соглашения с Международным банком реконструкции и развития о втором дополнительном финансировании. Средства опять же пойдут на преодоление последствий пандемии. Общая сумма составит $300 млн. Из них в этом году должны зайти в Украине $170 млн (4 млрд 792 млн гривен). Таким образом, общая сумма денег, которую Украина в 2020-м взяла в долг составляет 188 млрд 749 млн грн.

Илья Требор, специально для Delo.ua