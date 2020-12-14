Финансы 10 минут назад

Украина рассчитывает получить от Всемирного банка $170 млн до конца 2020 года

Всего Украина сможет привлечь кредит от МБРР в размере $300 млн

Фото: Минфин Фото: Минфин
Фото: Минфин

Украина в понедельник, 14 декабря, подписала с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) соглашение о втором дополнительном финансировании в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" в размере $300 млн.

Причем $170 млн из этой суммы Украина может получить уже к концу 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Указано, что Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложили все усилия для подготовки этого соглашения в кратчайшие сроки.

"Подписание Соглашения о Втором дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель — это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Как отмечается, это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит $750 млн.

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Известно, что проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка утвердил первое дополнительное финансирование в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" 30 апреля 2020 года.

Ранее Европейская комиссия перечислила Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро.

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