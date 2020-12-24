До конца года Украина получит кредит на $350 млн от Deutsche Bank

До конца 2020 года Украина привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank на сумму до $350 млн. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, передает "Новое время".

Кабмин утвердил условия заимствования и поручил Министерству финансов предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания займов.

Согласно постановлению, кредит привлекается по ставке LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения — Delo.ua) на срок три месяца + маржа 5,75% годовых. Процентный доход выплачивается каждые три месяца

"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", — говорится в документе.

Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором или же в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором.

Погашение и обслуживание кредита осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Другие условия привлечения кредита определяются соответствующим кредитным договором и другими документами, связанными с привлечением кредита.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза на общую сумму более $3,3 млрд.

Также на днях миссия Международного валютного фонда (МВФ) в онлайн-режиме начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by.