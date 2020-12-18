Транспорт 10 минут назад

Украина взяла в ЕБРР 450 млн евро кредита на ремонт и строительство дорог

Деньги пойдут на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов

Подписание кредитного соглашения с ЕБРР. Фото: mtu.gov.ua Подписание кредитного соглашения с ЕБРР. Фото: mtu.gov.ua
Подписание кредитного соглашения с ЕБРР. Фото: mtu.gov.ua

Кабинет министров Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитное соглашение на 450 млн евро.

В частности, по проекту "Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина — дорожные коридоры)", сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Указано, что деньги пойдут на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов.

"В рамках программы президента "Большая стройка" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 000 км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансевропейской транспортной сети", — заявил Криклий.

По его словам, реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с Евросоюзом и Киев с Черным морем.

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Как сообщалось, Кабинет министров 2 сентября согласовал привлечение займа в размере $100 млн от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) и уполномочил Резникова подписать соответствующее соглашение с этим финансовым учреждением.

18 декабря Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о займе в размере $100 млн.

Ранее стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине три кредита на общую сумму 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.

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