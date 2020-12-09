Финансы 7 минут назад

ЕИБ одолжит Украине €640 млн на восстановление Донбасса и развитие электротранспорта

Премьер подписал с банком три кредитных соглашения, в том числе на пополнение парка и строительство новых линий электротранспорта

Денис Шмыгаль подписал соглашения с ЕИБ. Фото: Facebook-страница премьера Денис Шмыгаль подписал соглашения с ЕИБ. Фото: Facebook-страница премьера
Денис Шмыгаль подписал соглашения с ЕИБ. Фото: Facebook-страница премьера

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине три кредита на общую сумму 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, 340 млн евро будут выделены для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса пострадавших от войны районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине.

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Деньги планируется направить на восстановление административных зданий, школ, больниц, дорог и мостов, а также сферы коммунальных услуг, в частности водоснабжения и водоотведения. Проект будет реализован и в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в городах других областей, где проживает значительное число внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, 200 млн евро выделят на модернизацию подвижного состава электрического общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, вагонов метро и электробусов) в городах Украины, а также восстановление и строительство новой инфраструктуры (трамвайных и троллейбусных линий, подстанций и депо).

Реализацию проектов за эти средства планируется осуществлять в Северодонецке, Виннице, Ужгороде, Черкассах, Кременчуге, Белой Церкви, Мелитополе, Каменском, Хмельницком, Тернополе, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Запорожье, Львове, Полтаве, Одессе и Черновцах. Отметим, что из перечисленных городов линий электротранспорта пока нет в Ужгороде и Мелитополе.

Помимо этого, 100 млн евро ЕИБ выделит на модернизацию 183 км автомобильных дорог в Луганской области. Средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог Чугуев — Меловое; Демино-Александровка — Сватово — Лисичанск — Луганск, а также Танюшевка — Старобельск — Бахмут.

"Кроме того, Европейский союз предоставит существенные гранты в виде технической помощи, которые дополнят кредиты ЕИБ и помогут в подготовке и управлении проектами", — добавил Шмыгаль.

Отметим, что в ноябре Кабмин перенаправил 209,8 млн грн одолженных у ЕИБ средств на развитие городского транспорта, забрав эти деньги из выделенных на модернизацию украинских железных дорог (200 млн грн) и выделенных на повышение безопасности автодорог в городах (9,8 млн).

Напомним также, что 9 декабря Евросоюз выделил первый транш кредита в 600 млн евро от общей суммы 1,2 млрд евро.

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