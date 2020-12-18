Всемирный банк предоставит $100 млн на восстановление Донбасса: подписано соглашение

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили соглашение о займе в размере $100 млн для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

Подписи под документом поставили вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и региональный руководитель Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время будет подписано соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих денег ", — говорится в сообщении.

Указано, что проект "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) предусматривает проведение капитального ремонта около 183 км дорог в Луганской области и привлечения инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных субпроектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ для отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.

"В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, — люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест — это приоритеты", — подчеркнул Резников.

Он добавил, что ранее правительственный Комитет рассмотрел и рекомендовал вынести на рассмотрение правительства концепцию будущей Стратегии экономического развития.

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Вице-премьер также напомнил о еще одном проекте в Луганской области — строительстве железнодорожной линии, которая соединит участок Лантратовка — Кондрашевская-Новая с железнодорожной сетью остальной Украины.

"Мы пытаемся максимально комплексно подходить к решению вопросов областей. Сейчас речь идет о подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, но после деоккупации силы будут сосредоточены на развитии пока оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", — добавил Резников.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 сентября согласовал привлечение займа в размере $100 млн от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) и уполномочил Резникова подписать соответствующее соглашение с этим финансовым учреждением.

Ранее стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине три кредита на общую сумму 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.