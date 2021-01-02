Общество 30 минут назад

В 2020 году, несмотря на пандемию, выросло количество жертв авиакатастроф

Самая крупная катастрофа года — крушение украинского самолета в Иране, тогда погибли 176 человек

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В 2020 году в авиакатастрофах погибло больше людей, чем в 2019, хотя количество рейсов резко падает из-за пандемии. 

Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на голландскую авиационную консалтинговую компанию То70. 

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В 2020 году в авиакатастрофах погибли 299 человек, и большинство погибших — 176 человек — это пассажиры и экипаж самолета "Международных авиалиний Украины", который сбила система ПВО Ирана сразу после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. 

Правительство Ирана признало, что самолет ошибочно сбили их системы ПВО и обещает выплатить по $150 тысяч семьям каждой из жертв. 

Еще одной крупной аварией стала катастрофа рейса 8303 Пакистанских авиалиний вблизи Карачи в Пакистане. Вследствии падения самолета в результате воздействия "человеческого фактора" погибли 98 человек. 

Всего, по данным То70, в 2020 году произошло пять авиакатастроф с человеческими жертвами. В целом количество аварий упало с 86 до 40. 

Самым безопасным годом в истории мировой авиации считается 2017.

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