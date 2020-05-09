Происшествия 10 минут назад

В Антарктиде на украинской полярной станции совершил суицид участник экспедиции

Это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период

В Антарктиде на украинской полярной станции совершил суицид участник экспедиции В Антарктиде на украинской полярной станции совершил суицид участник экспедиции
Станция "Академик Вернадский". Фото: Википедия

Вчера, 8 мая 2020, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки Украины.

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Как говорится в сообщении, это была уже пятая экспедиция Омеляновича на станцию ​​"Академик Вернадский".

Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Будет решаться вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции, — сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

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В антарктическом центре также рассказали, что Василий Омелянович родился в 1985 году.

"Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая зимовка стала для него последней. В последнем заметке в Facebook он призвал уважать и уважать людей и дома, где нас ждут", — говорится в сообщении.

Сейчас в НАНЦ выясняют, есть ли шансы доставить на станцию другого повара — возможно, с иностранным ледоколом, который будет проходить у острова Галиндез.

Как отмечает  "Левый берег", 25-я экспедиция добиралась до станции больше месяца

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.

Напомним, в сентябре 2019 года участники 24-й украинской антарктической экспедиции нашли в окрестностях станции "Академик Вернадский" ледниковую пещеру, которая имеет несколько озер и реку.

 

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