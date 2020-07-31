Происшествия 1 час назад

В Черниговской области мужчина взорвал гранату, погибли три человека

Среди погибших — двое мужчин, 58 и 43 года, и 48-летняя женщина

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

30 июля в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области во время отдыха компании мужчина взорвал гранату, в результате чего погибли три человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

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"По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции", — написал глава ОГА.

По информации "Суспильного", среди погибших двое мужчин, 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

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Напомним, 26 января в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет, в результате чего погиб человек.

Ранее, 16 ноября, в одном из общежитий города Киева произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната.

Напомним, в октябре в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

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