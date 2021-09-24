В Италии арестовали лидера каталонских сепаратистов Пучдемона: Испания требует экстрадиции

На итальянском острове Сардиния арестовали бывшего лидера движения за независимость Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщил его адвокат Гонсало Бойе в Twitter.

Согласно сообщению, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, выданному Испанией в октябре 2019 года.

Адвокат пояснил, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому арестовали политика, "приостановлен решением Суда Европейского союза".

Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Reuters, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке.

Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении либо экстрадиции в Испанию.

Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным.

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Известно, что Пучдемон бежал из Испании, а в 2019 году был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте 2021 года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

Напомним, в 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. В свою очередь центральные власти Испании объявили референдум незаконным, подчеркнув, что участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости — остальные жители Каталонии его бойкотировали.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и 9 из них в 2019 году получили тюремные сроки — от 9 до 13 лет — за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных средств" (на референдум). Такое же обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.

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В Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона.

В июле 2021 года власти Испании решили помиловать девятерых лидеров сепаратистов.