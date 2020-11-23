Происшествия 1 час назад

В киевском гипермаркете оборвался лифт, погиб грузчик

Кабина лифта, в которой находился сотрудник гипермаркета, пролетела 6 метров и на скорости упала в шахту

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

23 ноября в гипермаркете в Святошинском районе Киева оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний грузчик торгового центра.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

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"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека — 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 м и на скорости упала в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", — говорится в сообщении.

В КНП отмечают, что грузчик скончался до приезда бригады "Скорой помощи".

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По информации "24 канала", несчастный случай произошел в супермаркете "Велмарт", который расположен на улице Чернобыльской.

В компании пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли — не отвечают.

Как сообщалось ранее, ночь с 21 на 22 ноября 2019 года около 23:00 в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 Шевченковского района города Киева прогремел взрыв.

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