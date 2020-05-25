В торговом центре Бангкока после карантина запустили лифт, которым можно управлять ногами

Торговый центр Seacon Square в Бангкоке (Таиланд), который вновь недавно открылся после противокоронавирусного карантина, установил в лифтах ножные педали, чтобы заменить кнопки подъема во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ресурс 9gag со ссылкой на Twitter торгового центра.

В сообщении сказано, что торговый центр перешел от кнопок к ножным педалям для того, чтобы максимально обезопасить посетителей ТРЦ от коронавируса.

Отмечается, что кроме ножных педалей для лифтов, в ТРЦ решили наклеить на пол специальные знаки, которые помогают гостям ТРЦ соблюдать необходимую дистанцию.

Кстати, ножные педали установлены не только в кабине подъемника, но и снаружи — в вестибюле

Тем временем, киевские власти грозят закрывать ТРЦ за нарушение карантина после их открытия.

Исполняющий обязанности первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что "послабление карантина — это не его отмена" и поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу, и в случае нарушения правил, смогут их штрафовать или закрывать.