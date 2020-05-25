Общество 1 час назад

В торговом центре Бангкока после карантина запустили лифт, которым можно управлять ногами

Инновация была внедрена собственниками во время противокоронавирусного карантина

Фото: 9gag Фото: 9gag
Фото: 9gag

Торговый центр Seacon Square в Бангкоке (Таиланд), который вновь недавно открылся после противокоронавирусного карантина, установил  в лифтах ножные педали, чтобы заменить кнопки подъема во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ресурс 9gag со ссылкой на Twitter торгового центра.

Кратко и по делу в Telegram

В сообщении сказано, что торговый центр перешел от кнопок к ножным педалям для того, чтобы максимально обезопасить посетителей ТРЦ от коронавируса. 

Отмечается, что кроме ножных педалей для лифтов, в ТРЦ решили наклеить на пол специальные знаки, которые помогают гостям ТРЦ соблюдать необходимую дистанцию.

Кстати, ножные педали установлены не только в кабине подъемника, но и снаружи — в вестибюле

Тем временем, киевские власти грозят закрывать ТРЦ за нарушение карантина после их открытия.

Исполняющий обязанности первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что "послабление карантина — это не его отмена" и поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу, и в случае нарушения правил, смогут их штрафовать или закрывать.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Лаборатория "Синэво" начала массовое тестирование на иммунитет к COVID-19
Лаборатория "Синэво" начала массовое тестирование на иммунитет к COVID-19
Киево-Печерская лавра открылась после карантина — УПЦ МП
Киево-Печерская лавра открылась после карантина — УПЦ МП
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские лагеря и спортивные секции
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские лагеря и спортивные секции
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "За майбутнє": за чьи интересы поборется новая партия во главе с Игорем Палицей

  3. Аваков создал тайный департамент полиции — Центр противодействия коррупции

  4. Минюст обнародовал ТОП-5 крупнейших должников по выплате зарплаты

  5. Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар (ФОТО)

Загрузка...