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1 час назад

В возрасте 90 лет умер популярный актер Шон Коннери

Всего на его счету — роли в более чем 70 фильмах

Шон Коннери. Фото: Википедия Шон Коннери. Фото: Википедия
Шон Коннери. Фото: Википедия

Умер Шон Коннери — шотландский актер, лауреат премии "Оскар".

Ему было 90 лет, сообщает ВВС.

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Указано, что мировую славу он получил прежде всего благодаря роли Джеймса Бонда в семи фильмах "бондианы".

Причем по результатам опросов, Коннери считался лучшим исполнителем роли агента 007 в знаменитой франшизе.

Всего на его счету — роли в более чем 70 фильмах.

Среди самых известных кинолент, где снялся Коннери — "Убийство в "Восточном экспрессе", "Имя розы", "Охота за "Красным Октябрем", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

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Как сообщается, его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий. Кроме "Оскара" на его счету — две награды BAFTA и три "Золотых глобуса".

В 2000 году британская королева Елизавета II посвятила Коннери в рыцари.

В августе он отпраздновал свое 90-летие.

Напомним, 19 августа умер выдающийся ученый Борис Патон. Многолетний президент Национальной академии наук Украины скончался в возрасте 101 года.

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