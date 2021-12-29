Какие двери для предпринимателя открывает "Ключ к счету" от ПриватБанка

"Наверное, самая большая проблема, связанная с оборотом финансов, с которой я сталкивался за свою предпринимательскую деятельность, — это необходимость переводить деньги со счета предприятия на карту физлица. С появлением карты "Ключ к счету" от ПриватБанка это неудобство наконец-то исчезло", — рассказывает Delo.ua предприниматель Александр Кобзарь.

Многие предприниматели разделяли мнение Александра, ведь большинство украинских банков не дают бизнесменам прямого доступа к счету, предлагая переводить деньги со счета ФОП на корпоративные карты. Но ПриватБанк изменил правила игры, предложив малому и среднему бизнесу решение лежащей на поверхности проблемы, и выпустил карту "Ключ к счету", а в 2019 году добавил digital-карту.

Преимущества очевидны

В чем же отличие карты "Ключ к счету" перед другими? Как рассказали Delo.ua в ПриватБанке, с этой картой предприниматель получает прямой доступ к счету. Также он имеет возможность использовать средства без комиссии при оплате в торговых сетях. Баланс карты равен доступному балансу счета, а все операции по карте отражаются сразу на счету.

Карта стала настолько удобной и понятной, что банк выпустил их уже больше 800 тысяч. А получить карту проще простого. В момент открытия счета предприниматель автоматически и бесплатно получает карту "Ключ к счету". Дополнительно можно получить карты, обратившись в отделение банка либо подав заявку через Приват24 для бизнеса.

Важно помнить, что любую карту могут оформить физлица-предприниматели и юрлица. Во втором случае владельцем счета может стать только человек с правом "первой финансовой подписи". А вот ФОП могут предоставить доступ к счету доверенным лицам, но для этого необходима нотариальная доверенность.

Особенности "Ключа к счету"

Доступ 24/7/365 ко всем средствам предприятия (собственным и кредитным). В том числе есть возможность круглосуточного мониторинга выписок по счету через банкоматы, терминалы самообслуживания, SMS-банкинг, Приват24 и по номеру телефона 3700.

Одна карта закрывает все потребности бизнесмена. "Ключ к счету" напрямую привязан к финансам бизнеса — без дополнительных переводов с карты на карту, а это способ хорошо сэкономить на комиссиях при оплатах больших сумм. Товары и услуги онлайн и офлайн — также без процентов.

Легкое снятие наличных. Без посещения банка. В любом банкомате. Без дополнительных тарифов.

Бесконтактная оплата. Хотя пластиковый вариант карты еще сохранился, можно уже обходиться без него. Без этого уже сложно представить платежи — виртуальная карта позволяет оплачивать товары и услуги бесконтактно через Apple Pay и Google Pay.

Простота бухгалтерской отчетности перед налоговой. Движение денег по карте отражается в балансе счета компании.

Еще больше "плюшек"

Но описанные выше удобства не предел карты "Ключ к успеху". Ее старшая "сестра" класса World расширяет привилегии максимально. Предприниматель получает уже именную карту с чипом и технологией PayPass. Для защиты денег бизнесмена на этом банковском пластике расположено фото владельца, а это дополнительная безопасность.

Также "Ключ к счету" World дает доступ к программе LОUNGЕ от Mastercard. А все, кто слышал о ней, знают, что это путешествия высшего уровня из бизнес-зала Mastercard в аэропорту "Борисполь". Добавьте к этому включенную услугу прохождения таможенного и паспортного контроля и сдачи багажа без очереди — Fast Line — в терминалах D и F "Борисполя" и "Жулян", и становится понятно, почему предпринимателям так понравилась эта карта.

Но и это не все. "Ключ к счету" World также обеспечивает участие в программе "Дисконтный клуб" с возможностью до 30% скидок в заведениях-партнерах клуба, а это не только рестораны, но и отели, медицинские учреждения и многочисленные магазины.

Кстати, за рубежом по этой карте установлен очень приличный лимит в 150 тысяч гривен в сутки.

В ПриватБанке говорят, что в будущем карта "Ключ к счету" продолжит развиваться и обрастать дополнительными сервисами. "В современных реалиях максимальная бесконтактность — залог успеха. Поэтому постепенный переход на digital-карту — это удобно, быстро и экологично. Кроме этого, уже реализована бесплатная доставка пластика на адрес клиента, если все-таки digital не подходит по каким-то причинам. Ко всему этому стоит ожидать расширения сервисов и возможностей карт совместно с платежными системами", — сообщили Delo.ua в ПриватБанке.