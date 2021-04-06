АЛЛО приглашает на Mi Fan Festival 2021

В Украине Mi Fan Festival 2021 стартует 6 апреля на сайте официального партнера — allo.ua. Специальные предложения также будут действовать в авторизированных магазинах Mi Store, Smart Home и в розничной сети АЛЛО. Кроме этого, можно оформить заказ с доставкой домой или в удобный для вас магазин. Распродажа продлится до конца недели — 11 апреля, а перечень специальных предложений охватывает все категории Xiaomi — от смартфонов до бытовой техники.

Исследуй предложения Mi Fan Festival

Те из Мі-фанов, кто давно хотел приобрести топовый смартфон, точно оценят Mi 10T Pro в версии 8+256 ГБ — в рамках распродажи он будет стоить 14999 грн вместо 16999 грн, a флагманский Mi 11 в версии 8 + 256 ГБ — 22999 грн вместо 26999 грн. Адепты бесконтактных платежей, безумно популярный Mi Smart Band 4 NFC предлагается вам за 499 грн вместо 699 грн. Умные часы Mi Watch будут стоить 3299 грн вместо 3999 грн.

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Любители активного отдыха смогут встретить долгожданную весну вместе с электросамокатом Mi Electric Scooter Pro 2, который будет представлен по 16999 грн вместо 18999 грн. А те, кто любят релакс, могут насладиться просмотром любимых сериалов на Mi TV 4A 32’’ EU за 5999 грн вместо 6799 грн.

Домохозяек и хозяев обязательно заинтересует помощник по домашней уборке Mi Robot Vacuum Mop за 5999 грн вместо 6499 грн. А особенно порадует в весеннюю пору очиститель воздуха Mi Air Purifier Pro, предназначенный для защиты от нежелательных аллергенов и пыли, — его можно будет приобрести за 5555 грн вместо 6999 грн.

История MFF

Первый MFF состоялся 6 апреля 2012 года в Китае, когда Xiaomi решила отпраздновать вторую годовщину своего основания. Поскольку Mi-фаны сыграли значительную роль в быстром росте Xiaomi, компания пригласила их отпраздновать свой день рождения вместе на большой вечеринке.

Место проведения было организовано как клуб, а во время выступления диджей общался с гостями. В тот день 100 тысяч смартфонов Xiaomi было продано всего лишь за 6 минут 5 секунд. С тех пор Xiaomi ежегодно проводит MFF для выражения своей благодарности Mi-фанам за поддержку.

За пределами Китая MFF впервые состоялся в Индии и Индонезии в 2015 году, в 2018 году традицию проведения фестиваля распространили на Европу — первый европейский MFF состоялся в Испании. В этом году компания проводит 10-й ежегодный MFF, а к празднованию этого события присоединится еще больше мировых рынков.