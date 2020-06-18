Boston Dynamics начинает продажи своего робопса (ВИДЕО)

Американская компания Boston Dynamics начинает продажи робота-собаки Spot, который находился в разработке в течение последних нескольких лет.
Разработчики оценили своего робота в $74,5 тысяч, сообщает ixbt.com.
В данный момент желающим предлагают оформить предварительный заказ, переведя на счет разработчиков $1000.
Как ожидается, отгрузки начнутся через 6-8 недель.
"Spot Explorer предназначен для разработчиков, стремящихся изучить, как гибкие мобильные роботы могут быть адаптированы для различных задач, начиная от промышленного осмотра до развлечений. Spot готов к работе прямо из коробки. Благодаря гибкому интерфейсу Spot можно настраивать для различных сценариев использования", — говорится в сообщении компании.
Пока что робот-собака Spot доступен для свободного приобретения только в США, всем остальным желающим приобрести новинки предлагают связаться напрямую с отделом продаж и обсудить возможные варианты покупки или аренды робота.
Как известно, этот робот может подниматься и спускаться по лестницам, двигаться по пересеченной местности и обладает небольшими габаритами, поэтому он легко может использоваться в помещениях.
Ранее инженеры из Кембриджского университета презентовали робота-фермера Vegebot, который умеет собирать салат айсберг.