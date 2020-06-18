Гаджеты 1 час назад

Boston Dynamics начинает продажи своего робопса (ВИДЕО)

Знаменитый робот-пес Spot предлагается по цене $74,5 тысяч

Робот-собака Spot. Фото: Boston Dynamics Робот-собака Spot. Фото: Boston Dynamics
Робот-собака Spot. Фото: Boston Dynamics

Американская компания Boston Dynamics начинает продажи робота-собаки Spot, который находился в разработке в течение последних нескольких лет.

Разработчики оценили своего робота в $74,5 тысяч, сообщает ixbt.com.

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В данный момент желающим предлагают оформить предварительный заказ, переведя на счет разработчиков $1000.

Как ожидается, отгрузки начнутся через 6-8 недель.

"Spot Explorer предназначен для разработчиков, стремящихся изучить, как гибкие мобильные роботы могут быть адаптированы для различных задач, начиная от промышленного осмотра до развлечений. Spot готов к работе прямо из коробки. Благодаря гибкому интерфейсу Spot можно настраивать для различных сценариев использования", — говорится в сообщении компании.

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Пока что робот-собака Spot доступен для свободного приобретения только в США, всем остальным желающим приобрести новинки предлагают связаться напрямую с отделом продаж и обсудить возможные варианты покупки или аренды робота.

Как известно, этот робот может подниматься и спускаться по лестницам, двигаться по пересеченной местности и обладает небольшими габаритами, поэтому он легко может использоваться в помещениях.

Ранее инженеры из Кембриджского университета презентовали робота-фермера Vegebot, который умеет собирать салат айсберг.

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