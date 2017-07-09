Что поет Европа: пять лучших оперных фестивалей июля-августа

  09 июля 2017, 19:56
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Куда поехать, чтобы услышать оперу в исполнении лучших европейских музыкантов. Вариантов немало. Но летом стоит воспользоваться уникальной возможностью побывать на фестивалях на открытом воздухе

Увеличить картинку Фестиваль Chorégies d" Orange

Chorégies d" Orange

Прованс, Франция

2 и 5 августа

Что дают: "Аида" и "Риголетто"

Старейший европейский оперный фестиваль, берущий начало с 1869 года. В этом году дают Верди: "Аидe" и "Риголетто".

В Провансе, в античном театре времен Римской империи пройдет фестиваль Chorégies d" Orange, старейший европейский оперный фестиваль. Первые оперы тут исполнили в 1869 году. В этом году дают Верди: "Аидe" и "Риголетто". Партию Аиды поет американка, сопрано Сондра Радвановски. Партию Радамеса — Марсело Раулю Альваресу — аргетинский оперный певц, признанн одним из лучших герцогов из "Риголетто" и альфредов из "Травиаты".

Будет показана новая сценическая редакция "Аиды" режиссер Поль-Эмиль Форни, худрука Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Дирижер — Паоло Арривабени, работавший на летних фестивалях на открытом воздухе в Германии, Италии и Австрии.

Arena Di Verona

Верона, Италия

8, 13, 22, 29 июля и 11, 19 августа

Что дают: "Мадам Баттерфляй"

Arena Di Verona

Фестиваль проходит в античном театре с 1913 года. Здесь ставят "чистую" классику, без интерпретаций, а декорации и костюмы сверяют с архивными материалами.

В этом году дают "Мадам Баттерфляй". Декорации и костюмы будут идентичны премьерному показу оперы в 1904 году.

Режиссер Франко Дзеффирелли известен своей сдержанно-архаичной манерой. А вот дирижер Ядер Беньямини, музыкальный руководитель Миланского симфонического оркестра имени Джузеппе Верди, напротив славится харизматичностью. Партию Чио-Чио сан исполняет Оксана Дыка. Партия Пинкертона досталась итальянцу Марчелло Джордани.

Munich Opera Festival

Мюнхен, Германия

21, 24, 27 и 30 июля

Что дают: "Оберон"

Munich Opera Festival

Баварцы устраивают оперный фестиваль с 1875 года. Сейчас на фестиваль собирается 70 тысяч зрителей. Фестивальные площадки — Баварская опера и театр Принца Регента. Под открытым небом на площади Max-Joseph-Platz показывают спектакли проекта "Опера для всех". А для премьер служит старый Резиденц-театр.

В этом году там покажут "Оберон" Карла Мария фон Вебера, написанное по заказу Королевской оперы в Лондоне. В основе либретто — поэма Виланда по мотивам шекспировской "Бури" и "Сна в летнюю ночь". Режиссером стал Николаус Хабьян, новая режиссерская звезда австрийского театра, обладатель приза зрительских симпатий театральной премии Иоганна Нестроя.

В спектакле появятся куклы — один из любимейших приемов этим приемов Хабьяна. Главную партию исполняет немецкий тенор Джулиан Прегардин.

Läckö Slottsopera

Гетеборг, Швеция

15 июля- 5 августа

Что дают: "Турок в Италии"

Оперный фестиваль проходит во внутреннем дворе замка Лэке, на острове, в 160 км от Гетеборга. Эта площадка имеет репутацию лучшей акустики для пения на открытом воздухе. Покажут премьеру новой постановки комической оперы Россини "Турок в Италии". Режиссером стал американский актер шведского происхождения Ларш Бетке, который постарался сделать комедию актуальной и динамичной. Дирижер постановщик — Симон Фиппс, глава национального оркестра Швеции. Турка Селима поет молодой датчанин Нильс Гастен, Дон Джеронио — швед из Гетеборгской оперы Маркус Шварц.

Парсифаль

Bayreuther Festspiele

Байройт, Германия

27 июля и 5, 14, 21, 25 и 27 августаЧто дают: "Парсифаль"

Ежегодный фестиваль опер Вагнера проходит в вагнеровском театре "Фестшпильхаус". Его умело продюсируют правнуки Вагнера.

Новую постановку "Парсифаля" осуществляет Уве Эрик Лауфенберг, достойный продолжатель традиций германской режиссуры, отличающейся злободневностью.

По материалам Forbes

Раздел: >
Теги: туризм , музыка , культура , опера , германия , италия , франция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг 10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях
Все новости
Комментируемые
1 "Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях 2 Какие простые и доступные продукты помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера 3 ВОЗ обнаружила в 77 странах бактерии гонореи с повышенной устойчивостью к антибиотикам 4 Топ-10 самых кассовых фильмов в Украине 5 10 горячих летних трендов от Fashionista — клеш, поношенный деним, колор-блокинг
Все новости
Видео
 Что поет Европа: пять лучших оперных фестивалей июля-августа
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Все видео
Фото
Мистические места Украины: Украинская Венеция и Балка разбойника Алима — фото
Мистические места Украины: Украинская Венеция и Балка разбойника Алима — фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
Мистические места Украины: Замок старого призрака и Заколдованная крепость — фото
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.