Что поет Европа: пять лучших оперных фестивалей июля-августа

Chorégies d" Orange

Прованс, Франция

2 и 5 августа

Что дают: "Аида" и "Риголетто"

Старейший европейский оперный фестиваль, берущий начало с 1869 года. В этом году дают Верди: "Аидe" и "Риголетто".

В Провансе, в античном театре времен Римской империи пройдет фестиваль Chorégies d" Orange, старейший европейский оперный фестиваль. Первые оперы тут исполнили в 1869 году. В этом году дают Верди: "Аидe" и "Риголетто". Партию Аиды поет американка, сопрано Сондра Радвановски. Партию Радамеса — Марсело Раулю Альваресу — аргетинский оперный певц, признанн одним из лучших герцогов из "Риголетто" и альфредов из "Травиаты".

Будет показана новая сценическая редакция "Аиды" режиссер Поль-Эмиль Форни, худрука Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Дирижер — Паоло Арривабени, работавший на летних фестивалях на открытом воздухе в Германии, Италии и Австрии.

Arena Di Verona

Верона, Италия

8, 13, 22, 29 июля и 11, 19 августа

Что дают: "Мадам Баттерфляй"

Фестиваль проходит в античном театре с 1913 года. Здесь ставят "чистую" классику, без интерпретаций, а декорации и костюмы сверяют с архивными материалами.

В этом году дают "Мадам Баттерфляй". Декорации и костюмы будут идентичны премьерному показу оперы в 1904 году.

Режиссер Франко Дзеффирелли известен своей сдержанно-архаичной манерой. А вот дирижер Ядер Беньямини, музыкальный руководитель Миланского симфонического оркестра имени Джузеппе Верди, напротив славится харизматичностью. Партию Чио-Чио сан исполняет Оксана Дыка. Партия Пинкертона досталась итальянцу Марчелло Джордани.

Munich Opera Festival

Мюнхен, Германия

21, 24, 27 и 30 июля

Что дают: "Оберон"

Баварцы устраивают оперный фестиваль с 1875 года. Сейчас на фестиваль собирается 70 тысяч зрителей. Фестивальные площадки — Баварская опера и театр Принца Регента. Под открытым небом на площади Max-Joseph-Platz показывают спектакли проекта "Опера для всех". А для премьер служит старый Резиденц-театр.

В этом году там покажут "Оберон" Карла Мария фон Вебера, написанное по заказу Королевской оперы в Лондоне. В основе либретто — поэма Виланда по мотивам шекспировской "Бури" и "Сна в летнюю ночь". Режиссером стал Николаус Хабьян, новая режиссерская звезда австрийского театра, обладатель приза зрительских симпатий театральной премии Иоганна Нестроя.

В спектакле появятся куклы — один из любимейших приемов этим приемов Хабьяна. Главную партию исполняет немецкий тенор Джулиан Прегардин.

Läckö Slottsopera

Гетеборг, Швеция

15 июля- 5 августа

Что дают: "Турок в Италии"

Оперный фестиваль проходит во внутреннем дворе замка Лэке, на острове, в 160 км от Гетеборга. Эта площадка имеет репутацию лучшей акустики для пения на открытом воздухе. Покажут премьеру новой постановки комической оперы Россини "Турок в Италии". Режиссером стал американский актер шведского происхождения Ларш Бетке, который постарался сделать комедию актуальной и динамичной. Дирижер постановщик — Симон Фиппс, глава национального оркестра Швеции. Турка Селима поет молодой датчанин Нильс Гастен, Дон Джеронио — швед из Гетеборгской оперы Маркус Шварц.

Bayreuther Festspiele

Байройт, Германия

27 июля и 5, 14, 21, 25 и 27 августаЧто дают: "Парсифаль"

Ежегодный фестиваль опер Вагнера проходит в вагнеровском театре "Фестшпильхаус". Его умело продюсируют правнуки Вагнера.

Новую постановку "Парсифаля" осуществляет Уве Эрик Лауфенберг, достойный продолжатель традиций германской режиссуры, отличающейся злободневностью.

По материалам Forbes