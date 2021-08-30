Мультимедийный ритуал: "Шлях до..." Троицкого вписался в пространство Украинского дома

Премьера мультимедийного спектакля "Шлях до ...", прошла в Украинском доме. Проект создавался к 30-летию независимости Украины, и разумеется, имя режиссера — Влада Троицкого (основатель театра "Дах", фестиваля Гогольест, групп ДахаБраха, Dakh Daughters), известного своей любовью к экспериментам, повышало градус интереса: как он поступит с темой независимости Украины.

Тем более, что на территории инноваций работают и все члены команды этого мультимедийного проекта, в котором объединились современный балет в исполнении театра танца "Тотем" (хореография— Кристина Шишкарёва), музыка, написанная специально для спектакля (Яна Шлябанская), пение вокалистов формации Nova opera, поэзия Тараса Шевченко - фрагменты его поэмы "Сон" (Татьяна Троицкая) и огромный мультимедийный блок: масштабная инсталляция и проекция на 360° в 25-метровом пространстве атриума Украинского Дома (Мария Волкова).

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Получилось очень эмоционально и красиво. А расшифровывать зашитые в канву хореографического действа коды — метафорически представленные этапы исторического пути Украины — каждый зритель волен по-своему, пропуская через свою жизнь, свои боли и радости. Так и было задумано создателями проекта.

Влад Троицкий: "Наполнили новым смыслом это мистическое место"

"Придумать общую Украину для всех - невозможно, — прокомментировал свой замысел Влад Троицкий. — Украина - это совокупность индивидуальностей, фантазий, дерзновений людей, которые готовы не бидкаться, не жаловаться, а засучив рукава делать".

И акцентировал внимание на таком важном моменте как пространство, для которого создан проект.

"Это в какой-то мере мистическое место — бывший музей Ленина, который находится на Европейской площади. Попробовали наполнить его совершенно другим смыслом. Это какой-то мультимидийный ритуал, то что мы сегодня делаем. Это новый тип искусства наверное".

Полная версия спектакля "Шлях до" может играться только в Украинском Доме, считает режиссер. Так как спектакль вписан именно в это пространство. И, как надеется Влад Троицкий, "тут он будет жить своей прекрасной жизнью".

Ольга Виеру: "Показали огромный потенциал Украинского дома"

На то, что спектакль удастся показывать на постоянной основе в атериуме Украинского дома, надеется и Ольга Виеру, директор Украинского дома.

По ее словам, "Шлях до…" демонстрирует огромный потенциал Украинского дома.

Спектакль показал, что каналом монетизации масштабного здания в центре столицы может быть не только традиционная сдача площадей в аренду, но и такое направление, как показы на постоянной основе экспериментальных театральных проектов.

Деньги на постановку спектакля можно найти, привлекая спонсоров, уверена Ольга Виеру. "Шлях до…", бюджет которого составил около 2 миллионов гривен, создали при партнерстве Ощадбанка и Visa. Компании, сдающие в аренду технику (а ее для создания и показа такого спектакля потребовалось много), дали скидку в 50%. Это позволило на треть уменьшить бюджет.

Но если делать показы подобных мультимедийных спектаклей с техническими новациями постоянно, то расходы на аренду техники будут огромными. Для такого долгострочного проекта рационально закупить необходимую технику, считает Ольга Виеру. Если Украинскому дому удастся получить на это госфинансирование, то там готовы запустить это новое направление. Один спектакль, где использована архитектура Украинского дома, у них уже есть - "Шлях до…".

Кристина Шишкарева: "Главное - эмоциональное переживание"

Значимость пространства, в котором создается спектакль, отметила и хореограф Кристина Шишкарева:"У Влада Троицкого есть черта - он умеет видеть пространство, видеть мир, как многомерный, и я учусь у него этому видению".

Кристина рассказала, что проект создали за полтора месяца. И что она, как хореограф, всегда делает несколько слоев в спектакле: первый - понятны каждому, следующий — для более насмотренного зрителя, который сумеет считать зашифрованные символы, и последний, самый сложный — такой, чтобы было интересно ей самой. Может, например, зашифровать цитату, которую разгадают только немногие ее коллеги.

В спектакле "Шлях до" есть и Роджество, и Крещение и "завод, где делают людей". "Главное - эмоциональное переживание. Травму, которую мы получили, мы должны понять, прожить, отпустить и идти дальше", — поделилась хореограф заложенными в спектакль смыслами.





"Экспрессивный хореографический спектакль-перформанс "Шлях до…" Влада Троицкого, как всегда, поражает невероятной работой мастера с актёрской "физикой". Почти полтора часа танца рассказывают историю так, как будто параллельно идут субтитры. "Язык тела"- самое сильное воздействие на зрителя и декорации, которыми всегда славились спектакли Троицкого, лишь удачно это воздействие дополняют. В этот раз это видео-инсталляция на трёх ярусах зала в Украинском доме", — поделился впечатлениями после премьеры продюсер Алексей Гладушевский (StarLightMedia) в посте на fb-странице.

"Конечно здорово, что это происходит в центре нашей столицы, а не в Париже, Берлине или Нью-Йорке, что у нас как-то сложились звезды, благодаря Ольге Виеру, танцорам, звукорежиссеру, композитору, спонсорам и всем тем, кто сделал это событие возможным. Прекрасные чувственные танцоры, выверенный визуальный ряд, преображенная атмосфера и кольцеобразное пространство Украинского Дома над головой — создает необычный эффект растворения в магии искусства", - дал оценку проекту в fb-посте галерист и арт-менеджер Евгений Карась.