Bouquet Kyiv Stage миксует жанры: открыли фестиваль Забужко, "Щедрик" и электронная музыка

С 27 августа по 2 сентября в Софии Киевской проходит фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

Инициатором мультидисциплинарного фестиваля, все события которого связаны с Киевом, является меценат Евгений Уткин, основатель культурного центра "Дом Мастер Класс". Четвертый раз в последние дни лета фестиваль собирает тех, кого интересует музыка, арт, театр, литература, кино и люди искусства, с которыми можно пообщаться на поляне в Софии.

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Попасть на фестивальные события можно, купив входной билет в Софию Киевскую.

А также есть возможность смотреть фестиваль онлайн.

Bouquet Kyiv Stage-2021

63 мероприятия,

35 часов музыки,

10 художественных спецпроектов

1 балет,

1 фэшн-перформанс

В этом году тема фестиваля "МЫ. Между прошлым и будущим", потому все события связаны с темой времени и проживанием жизни "здесь и сейчас".

Объединяя эпохи

В день открытия состоялся спецпроект "Пинзель — Животков. Объединены музыкой ", приуроченный к выставке" Катарсис ", представляющей работы художников трех эпох: деревянные барочные скульптуры Иоганна-Георгия Пинзеля, работы его ученика Франциска Олендзкого и скульптуры современного украинского художника Александра Животкова. Видеопроекции скульптур демонстрировались на главной сцене фестиваля в сопровождении пения детского хора "Щедрик" и треков электронного музыканта Антона Дегтярева.

Евгений Уткин продолжит традиционные беседы под ясенем, в которых участвуют Оксаной Забужко, Олег Сенцов, Сергей Маслобойщиков, Вадим Скуратовский, Юрией Макаров, Виктория Тигипко, Стеллв Беньяминова.

Новации и традиции

На фестивале выступят и зарубежные музыканты, приехавшие в Киев из Польши, Израиля, Италии, Норвегии и Франции. Среди них — первый в истории мандолинист, номинированный на "Грэмми", израильтянин Ави Авиталь и виртуозный норвежский пианист и композитор Аксель Кольстад, известный сочетанием музыки со стендапом.

В музыкальной программе фестиваля представлен микс творчества признанных молодых украинских музыкантов, таких как Heinali, Dennis Udu Quintett, пианистов-любителей, которые стали победителями конкурса "Каштановый рояль" и музыки метров украинской классики Василия Барвинского, Валентина Сильвестрова, Виктории Полевой, Сергея Пилютикова.

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Детская программа, к созданию которой присоединилось режиссеры, художники, писатели, архитекторы, психологи, путешественники, дает возможность попробовать создать настоящие фрески, освоить технику живописи и принять участие в театральном перформансе.

На театральном представлении "Говорит София" зрители получат опыт иммерсивной прогулки, где они будут одновременно и актерами. Для участия в таком перформансе им будет нужен лишь смартфон.

Кинопрограмма представляет 40 лучших кинолент, снятых за тридцать лет независимой Украины.

На фестивале пройдет празднование 700-летия Данте вместе с перформансом-чтением "Божественной комедии"

Полная программа фестиваля