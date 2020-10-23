Онлайн-форум "Бизнес без бумаги" расскажет все новости в мире цифровых инструментов

19 ноября сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" в партнерстве с LIGA360 проведет онлайн-трансляцию Второго всеукраинского Форума "Бизнес без бумаги".
Уже второй год подряд Форум собирает лидеров рынка из разных индустрий и создает пространство для обмена успешными цифровыми кейсами. Поскольку в этом году мероприятие будет проходить онлайн, присоединиться к трансляции смогут участники из любого уголка страны.
В 2020-м драйвером диджитализации как в Украине, так и в мире, стал COVID-2019. Коронакризис продемонстрировал, что те, кто не способен быстро адаптироваться к новым реалиям, рискует остаться ни с чем.
Более 30 спикеров Форума поделятся собственным опытом, что помогает, а что мешает оперативно приспособиться к изменениям. Зрители узнают, какие новые инструменты появляются на рынке и каких ошибок следует избегать при их внедрении. Поговорим также, как государство у нас способствует диджитализации бизнеса.
Во время панельных дискуссий участники обсудят, в частности, такие "горячие" темы:
- Электронные чеки и программные РРО: перспективы и подводные камни
- Цифровая подпись: КЭП вместо ЭЦП — что изменится после 7 ноября?
- Внедрение электронного документооборота: какие риски учитывать и как их минимизировать?
- Бизнес на расстоянии: плюсы и минусы удаленного формата работы
Среди спикеров Форума:
- Мстислав Баник, руководитель проекта "Дія"
- Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции
- Фарид Сафаров, директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры
- Игорь Дядюра, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Надежда Бегун, директор по закупкам ГК "Укроборонпром"
- Эрнест Клименко, IT директор ЧАО "АК "Київводоканал"
- Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Київстар"
- Анна Муляр, Product Owner сервиса Document.online
- Юрий Стасив, технический директор сервиса Deposit Sign
- Светлана Мороз, управляющий партнер, адвокат, юридическая компания Dictum
- Сергей Кондратенко, руководитель отдела развития и поддержки ERP в Rozetka.ua
- Андрей Сухов, сооснователь Checkbox
- Наталия Ковалева, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua
- Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно"
Ознакомиться с программой и приобрести билет можно по ссылке.
Форум "Бизнес без бумаги" — электронное будущее становится настоящим!