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Онлайн-форум "Бизнес без бумаги" расскажет все новости в мире цифровых инструментов

Уже второй год подряд Форум собирает лидеров рынка из разных индустрий и создает пространство для обмена успешными цифровыми кейсами

Онлайн-форум "Бизнес без бумаги" расскажет все новости в мире цифровых инструментов Онлайн-форум "Бизнес без бумаги" расскажет все новости в мире цифровых инструментов

19 ноября сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" в партнерстве с LIGA360 проведет онлайн-трансляцию Второго всеукраинского Форума "Бизнес без бумаги".

Уже второй год подряд Форум собирает лидеров рынка из разных индустрий и создает пространство для обмена успешными цифровыми кейсами. Поскольку в этом году мероприятие будет проходить онлайн, присоединиться к трансляции смогут участники из любого уголка страны.

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В 2020-м драйвером диджитализации как в Украине, так и в мире, стал COVID-2019. Коронакризис продемонстрировал, что те, кто не способен быстро адаптироваться к новым реалиям, рискует остаться ни с чем.

Более 30 спикеров Форума поделятся собственным опытом, что помогает, а что мешает оперативно приспособиться к изменениям. Зрители узнают, какие новые инструменты появляются на рынке и каких ошибок следует избегать при их внедрении. Поговорим также, как государство у нас способствует диджитализации бизнеса.

Во время панельных дискуссий участники обсудят, в частности, такие "горячие" темы:

  • Электронные чеки и программные РРО: перспективы и подводные камни
  • Цифровая подпись: КЭП вместо ЭЦП — что изменится после 7 ноября?
  • Внедрение электронного документооборота: какие риски учитывать и как их минимизировать?
  • Бизнес на расстоянии: плюсы и минусы удаленного формата работы

Среди спикеров Форума:

    • Мстислав Баник, руководитель проекта "Дія"
    • Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции
    • Фарид Сафаров, директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры
  • Игорь Дядюра, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
    • Надежда Бегун, директор по закупкам ГК "Укроборонпром"
    • Эрнест Клименко, IT директор ЧАО "АК "Київводоканал"
    • Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Київстар"
  • Анна Муляр, Product Owner сервиса Document.online
  • Юрий Стасив, технический директор сервиса Deposit Sign
    • Светлана Мороз, управляющий партнер, адвокат, юридическая компания Dictum
    • Сергей Кондратенко, руководитель отдела развития и поддержки ERP в Rozetka.ua
    • Андрей Сухов, сооснователь Checkbox
  • Наталия Ковалева, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua
  • Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно"

Ознакомиться с программой и приобрести билет можно по ссылке

Форум "Бизнес без бумаги" — электронное будущее становится настоящим! 

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