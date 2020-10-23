Онлайн-форум "Бизнес без бумаги" расскажет все новости в мире цифровых инструментов

19 ноября сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" в партнерстве с LIGA360 проведет онлайн-трансляцию Второго всеукраинского Форума "Бизнес без бумаги".

Уже второй год подряд Форум собирает лидеров рынка из разных индустрий и создает пространство для обмена успешными цифровыми кейсами. Поскольку в этом году мероприятие будет проходить онлайн, присоединиться к трансляции смогут участники из любого уголка страны.

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В 2020-м драйвером диджитализации как в Украине, так и в мире, стал COVID-2019. Коронакризис продемонстрировал, что те, кто не способен быстро адаптироваться к новым реалиям, рискует остаться ни с чем.

Более 30 спикеров Форума поделятся собственным опытом, что помогает, а что мешает оперативно приспособиться к изменениям. Зрители узнают, какие новые инструменты появляются на рынке и каких ошибок следует избегать при их внедрении. Поговорим также, как государство у нас способствует диджитализации бизнеса.

Во время панельных дискуссий участники обсудят, в частности, такие "горячие" темы:

Электронные чеки и программные РРО: перспективы и подводные камни

Цифровая подпись: КЭП вместо ЭЦП — что изменится после 7 ноября?

Внедрение электронного документооборота: какие риски учитывать и как их минимизировать?

Бизнес на расстоянии: плюсы и минусы удаленного формата работы

Среди спикеров Форума:

Мстислав Баник , руководитель проекта "Дія"



Валерия Ионан , заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции



Фарид Сафаров , директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры

Игорь Дядюра, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Надежда Бегун , директор по закупкам ГК "Укроборонпром"



Эрнест Клименко , IT директор ЧАО "АК "Київводоканал"



Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Київстар"

Анна Муляр, Product Owner сервиса Document.online

Юрий Стасив, технический директор сервиса Deposit Sign

Светлана Мороз, управляющий партнер, адвокат, юридическая компания Dictum



Сергей Кондратенко , руководитель отдела развития и поддержки ERP в Rozetka.ua



Андрей Сухов , сооснователь Checkbox

Наталия Ковалева , руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua

Антон Скоков , руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно"

Ознакомиться с программой и приобрести билет можно по ссылке.

Форум "Бизнес без бумаги" — электронное будущее становится настоящим!