В чем особенности трех популярных диет и какая самая эффективная

Белковая диета

Белковые диеты предлагают похудеть за счет ограничения продуктов с высоким содержанием углеводов и жиров. Исключая из рациона углеводы — основной поставщик энергии, человек подталкивает организм к тому, чтобы получать энергию из жировой ткани.

Преимущества такой диеты:

Не нужно голодать;

Большое разнообразие продуктов, которые можно употреблять в еду;

Похудение происходит, как и положено, за счет жира, а не за счет мышц;

Можно и даже нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом.

Однако есть и недостатки:

Можут возникнуть повышенная утомляемость, сухость кожи, проблемы со сном — из-за дефицита микроэлементов и витаминов;

Дополнительная нагрузка на почки — особенно если человек мало двигается;

Диета не рекомендуется людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, из-за возможного образования тромбов;

Белковой диетой не рекомендуется злоупотреблять, однако с ее помощью можно сбросить до 5-6 килограмм за неделю.

Голливудская диета

Это — довольно жесткое решение, которое предлагает питаться два раза в день. Похудение достигается за счет значительного сокращения порций, а также ограничения количества углеводов и жиров. Основу голливудской диеты составляют белки, а также растительная клетчатка (например, фрукты с низким содержанием углеводов — грейпфруты, мандарины, помело).

Во время голливудской диеты запрещены хлеб, сладкое и соль. Пища должна быть отварной, приготовленной на пару или сырой. Также нужно пить не меньше 1,5 литра воды в день.

Главным преимуществом голливудской диеты считается то, что она позволяет в сжатые сроки — за 2 недели, — сбросить 10-14 килограмм.

Минусы этой диеты:

Ее тяжело поддерживать;

Однообразный рацион питания;

Повышение уровня холестерина в крови.

Голливудская диета противопоказана пожилым людям, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным.

Средиземноморская диета

По своему типу приближается к сбалансированному питанию. Предусматривает употребление сложных углеводов (60%), жиров (30%) и белков (10%). Ее основу составляют свежие фрукты и овощи, рыба и морепродукты, а также зелень, паста и рис.

Преимущества:

Есть нужно пять раз в день;

Много полинасыщенных жирных кислот, которые полезны для укрепления здоровья;

Рацион предусматривает витамины и минеральные соли.

Недостатки:

Есть противопоказания для людей с язвенными заболеваниями;

Дорогие продуктов — особенно зимой.

Общий минус большинства диет в том, что они замедляют процессы обмена веществ в организме. Поэтому сброшенный во время диеты вес быстро возвращается. Если мы говорим о том, чтобы не только похудеть, но и удержать новый вес, то начинать нужно с составления сбалансированного рациона", — считает специалист по питанию сети FitCurves Татьяна Винник.

Основной недостаток традиционных рецептов — тот факт, что они сосредоточены именно на похудении, но не могут гарантировать нормализацию веса и постоянное сохранение результата. В то время как большинство современных экспертов в сфере диетологии рекомендуют людям, желающим получить привлекательную фигуру, подходить к вопросу более системно.

Здоровое питание это не про похудение, а про то, как быть здоровым, не залезая в кредит к своему организму, утверждают специалисты Школы управления весом FitCurves.