15 фильмов-победителей Одесского кинофестиваля: чем интересны и где посмотреть

11-й Одесский международный кинофестиваль, который прошел с 25 сентября по 3 октября, наградил победителей.

В этом году церемония награждения состоялась онлайн, впрочем, как и весь фестиваль, за исключением двух событий — ивента, ставшего уже визитной карточкой ОМКФ — показа на Потемкинской лестнице немых хитов далекого прошлого (на этот раз показали 100-летнего "Голема"), и программы "Українська ретроспектива: Одеське вільне кіно" в киевском Центре Довженко, рассчитанной на истинных киноманов.

Более 100 фильмов конкурсных и внеконкурсных программ можно было посмотреть онлайн на сайте фестиваля. Но фильмы-участники международного и национального конкурсов показывали всего два дня, чтобы у них были равные условия — ведь за эти ленты шло зрительское голосование, по итогам которого победитель получал Гран-при. Так ОМКФ поддерживает концепцию зрительского фестиваля. В этом году Гран-при — "Золотой Дюк" — уехал в США к создателям ленты "Ужин в Америке".

А "Лучшим фильмом" международного конкурса жюри назвало украинскую ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Этот фильм выдвинут от Украины на "Оскар". В украинский прокат лента выйдет 5 ноября, но тем, кому любопытно по горячим следам посмотреть призера ОМКФ, может сделать это онлайн в ближайшую неделю.

Организаторы добавили дополнительную неделю показов не только победителей фестиваля, но и других участников конкурсных программ, а также всех лент внеконкурсных программ, в том числе украинские премьеры, фавориты Канн, Локарно, Берлина и Венеции, а также ретроспективные показы, украинские короткометражные фильмы и документальные ленты — всего около 100 фильмов.

Показы продлятся на сайте фестиваля с 4 по 11 октября.

Смотреть можно, купив билет на выбранный фильм (60 грн) или абонемент сразу все фильмы (500 грн).

Это уникальная возможность увидеть глубокое фестивальное кино, снятое режиссерами разных стран. Причем, посмотреть те фильмы, что были отмечены как лучшие международными киноэкспертами — продюсерами, режиссерами, актерами, принимавшими участие в работе жюри. Ведь раньше, когда фестиваль проводился традиционно, после церемонии награждения тем, кто не успел посмотреть фильмы-победители, но очень хотел это сделать, оставалось ждать, когда ленты выйдут в украинский прокат, а это происходило далеко не со всеми призерами.

Какие фильмы победили на ОМКФ и почему их стоит увидеть

1. "Ужин в Америке"/ Dinner in America

Режиссер Адам Ремейер, США

Фильм получил Гран-при Международного конкурса ОМКФ (награда вручается по итогам зрительского голосования).

Полина Толмачева, директор по маркетингу FILM.UA Group, назвала его в своем посте в ФБ "одним из лучших фильмов о любви, который поможет "слегка подлечиться от осенней хандры. И отвлечься от всех этих говноновостей, которые в нас пихают. В общем, там история про панка и гениальную девочку. Про дохлого кота, добро и зло. Про боль и ужас семейных обедов. И про песню про арбуз. И про то, что нормальные люди очень странные, мир катится в пропасть, панки — самые тонкие лирики на свете. А американцы безупречны в искусстве рассказывать жесткие истории в целом и снимать кино в частности".

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2. "Атлантида" / Atlantis

Режиссер Валентин Васянович, Украина

Фильм назван "Лучшим фильмом" Международного конкурса ОМКФ.

В прошлом году фильм-антиутопия получил награду на Венецианском кинофестивале.

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича "Атлантида" претендентом на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Кинокритик Александр Гусев в посте в FB отмечает в "Атлантиде" "сочетание художественной смелости и смелости гражданской": "То, как Васянович изображает будущее зоны АТО, едва ли способно порадовать зрителя вне зависимости от его политических взглядов. Фильм показывает катастрофические последствия российской интервенции, и, вместе с тем, побуждает усомниться в способности наших государственных институций и самого украинского общества их преодолеть. Отказываясь от идеологических компромиссов, Васянович не облегчает аудитории просмотр ни сюжетными ухищрениями, ни смягчением проблематики..."

Полина Толмачева, директор по маркетингу FILM.UA Group, после просмотра фильма написала в FB: "Это так больно и правдиво, что нет сил думать или писать об этом кино. Я не представляю себе, насколько больно было его делать. Спасибо всей команде за эту беспощадную метафору нашей жизни, за эту историю про "заповедник для таких, как мы", за это роуд-муви по отравленной войной и ненавистью земле".

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3. "Служители"

Режиссер Иван Остроховский, Словакия / Румыния / Чехия / Ирландия

Специальное упоминание жюри Международного конкурса ОМКФ.

Европейская киноакадемия (EFA) включила словацкий фильм в лонг-лист картин, номинированных на премию European Film Award.

Фильм рассказывает о студентах духовной семинарии в тоталитарной Чехословакии. Им предстоит сделать выбор: поддаться искушению и пойти легким путем сотрудничества с режимом или обречь себя на выживание под наблюдением секретных служб.

Кинокритик Александр Гусев отметил в FB: "Служители" Ивана Остроховского — понятная, близкая нам (вполне очевидно, приблизительно то же происходило сорок лет назад в отечественных православных учреждениях) и при этом универсальная история о выборе между Божьим и Кесаревым, о священниках, которые следуют узкой апостольской тропою, и о тех, которые, вслед за Каиафой, заключают пакт с Пилатом и отправляются на поиски заблудших овечек для того, чтобы бросать их в пасть волкам".

Продюсер Алексей Гладушевски, StarLightMedia, написал в FB после просмотра ленты: "Мощная, черно/белая, мега-стильная драма, на некоторых кадрах которой становилось "больно от такой красоты". Немного вторичная, но темы дружбы, предательства и собственного достоинства, мне кажется, в кино актуальны будут всегда".

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4. "Не все будет хорошо"

Режиссеры Адриан Пирву и Елена Максьом, Румыния / Украина

"Лучший полнометражный фильм" и "Лучшая режиссерская работа" Национального конкурса ОМКФ.

В начале августа Украинско-румынская документальная лента получила награду Международной федерации кинокритиков FIPRESCI Award на Международном кинофестивале в Румынии.

25-го апреля 1986 года молодая румынская девушка отправилась в Украину на экскурсию. Она была на 6-м месяце беременности. На следующий день взорвался 4-й реактор крупнейшей в Европе атомной электростанции, выбрасывая в небо облака радиоактивной пыли. В конце июля полностью слепым родился Адриан Пирву, сын этой молодой румынки, которая путешествовала по Украине и узнала о Чернобыле только по возвращении домой. Лишь в результате фантастической материнской жертвенности и усилий врачей ребенку частично вернули зрение.

Фильм является своеобразной записной книжкой полуслепого сегодня кинорежиссера, члена Чернобыльского сообщества, который тридцать лет спустя путешествует по Украине и Белоруссии и ищет своих "соотечественников" из чернобыльского поколения.

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5. "Прощай, Головин"

Режиссер Матье Гримар, Канада / Украина

"Лучший короткометражный фильм" Национального конкурса ОМКФ.

В 2019 году — специальное упоминание жюри МКФ Abitibi-Témiscamingue, Квебек, Канада. В 2020 — специальное упоминание жюри Generation 14plus Берлинского МКФ.

Видео Q & A с творческой группой фильма "Прощай, Головин"

Для героя ленты Иана Головина смерть его отца — это шанс на новую жизнь за пределами родной страны. Когда он готовится к отъезду и прощается с сестрой, то перед ним остро встает вопрос: почему он всегда слепо несется вперед и что же остается позади?

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6. "Бес"

Режиссер Егор Трояновский, Украина

"Лучший украинский полнометражный фильм" — выбор жюри ФИПРЕССИ.

Документальный фильм расследует похищение и вероятное убийство добровольца в 2014 году на Донбассе. Режиссер Егор Трояновский — автор фильмов "Тыл" и "Аэродром".

Видео Q & A с творческой группой фильма "Бес"

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7. "Чачьó"

Режиссер Виталий Гавура, Украина

"Лучший украинский короткометражный фильм" — выбор жюри ФИПРЕССИ.

Кинокритик Денис Буданов написал в FB: "Мультитематическая история (ЛГБТК, нацменьшинства и проблематика традиционализма в патриархально устроенных общинах) к которой, увы, все еще крайне редко обращаются из-за некоторой "табуированности". Поэтому уже то, что постановщик выбрал именно эту историю заслуживает, как минимум, уважения. Это маленькая история, хоть и не сделана идеально, (можно придраться к актерам и не всегда ровному монтажу, рвущему повествование на сегменты вместо плавности), но в ней чувствуется искренность, а не выпендрежничество или попытка как-то сделать "глянец", а это дорогого стоит".

Продюсер Алексей Гладушевски, StarLightMedia, отметил в посте в FB :"Это самое смелое и, по-моему, лучшее кино всей секции короткого метра. Виталик Гавура не побоялся поднять такую непростую тему и не прогадал, фильм заслуженно получил один из главных призов в своей категории. После "Післясмак" Юры Катинского это второй украинский "прозвучавший" фильм, затрагивающий тему ЛГБТ-отношений".

Видео Q & A с творческой группой фильма "Чачьó"

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8. "Военные каникулы"

Режиссер Мориц Шульц, Германия / Украина

"Лучший фильм" конкурса европейских документальных фильмов ОМКФ.

Жасмин (Аня) и Ястреб (Никита) едут в лагерь "Азов", где становятся маленькими солдатами и настоящими патриотами.

Алик Шпилюк, программный консультант ОМКФ, арт-директор Украинской киноакадемии: "Документальный фильм снят немецким студентом-выпускником, полностью в Украине и рассказывает о детях, которые на каникулах тренируются в военных лагерях. Интересен взглядом со стороны на нынешнюю ситуацию".

Видео Q & A с творческой группой фильма "Военные каникулы"

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9. "Земля Геварa"

Режиссер Кутайба Баргамджи, Франция / Сирия

Специальный диплом жюри конкурса европейских документальных фильмов.

Гевара родом из Сирии, недавно он поселился с семьей в пригороде Реймса и решил инвестировать деньги в аренду земельного участка, чтобы выращивать овощи. Режиссер снимает семью в течение года — как они обживаются на новой земле.

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10. "Перед оркестром"

Режиссер Анна-Карин Гренрос, Финляндия

Специальный диплом жюри конкурса европейских документальных фильмов.

Академия имени Сибелиуса в Финляндии — это учебная площадка для будущих звезд оркестрового дирижирования. Что нужно для того, чтобы управлять оркестром.

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11. "Обожествление" / Аdoration

Ржиссер — Фабрис дю Уэльс, Бельгия / Франция

"Лучший режиссер", Международный конкурс ОМКФ.

Поль — одинокий 12-летний мальчик. Он живет с матерью в заведении для душевнобольных, где она работает уже года, когда отец Поля покинул семью. Когда в больницу попадает Глория, неуравновешенная и очаровательная девушка-подросток, Поль сразу в нее влюбляется. Настолько сильно, что несмотря на ее опасное поведение, убегает с ней, чтобы найти место, которое она называет "гаванью спокойствия".

Алик Шпилюк, программный консультант ОМКФ, арт-директор Украинской киноакадемии: "Фильм снят мастером фильмов ужасов, но в данном случае это совершенно удивительная история взаимоотношений юноши и девушки в период взросления, возникновения первых чувств. Удивительно совершенно по красоте и по неоднозначности, я бы сказал, того, что мы видим".

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12. "Материнство"

Режиссер Маура Дельперо, Аргентина / Италия

"Лучшая актерская работа" (ансамбль актрис: Лидия Либерман, Дениз Карризо, Аґустина Малала), Международный конкурс ОМКФ.

Видео Q & A с творческой группой фильма "Материнство"

История Лу и Фати — матерей-подростков, живущих в религиозном убежище в Буэнос-Айресе. Когда одна из девушек убегает, молодая монахиня Паола, приехавшая из Италии, берет под опеку ее ребенка.

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13. "Двое"

Режиссер Владислав Ветров, Украина

"Лучшая актерская работа" — Мария Хомутова, Национальный конкурс ОМКФ.

Продюсер Алексей Гладушевски, StarLightMedia, заметил в посте в FB: "Это очень трогательный фильм, очень прямой какой-то, чудесные актерские работы, не зря актриса из этого фильма получила главный актерский приз фестиваля".

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14. "Ты умрешь в двадцать"

Режиссер Амджаж Абу-Алалах, Египет / Франция / Германия / Норвегия / Катар / Судан

Специальное упоминание жюри Международного конкурса ОМКФ (за музыку к ленте)

Судан, провинция Эль-Гезира, наши дни. Когда родился Музамил, местный пророк сказал, что он умрет в двадцать лет. Отец Музамила шел из дома, а мать оберегает его, как зеницу ока. И вот, юноше исполняется 19 ...

Видео Q & A с творческой группой фильма "Ты умрешь в двадцать"

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15. "Виктор Робот"

Режиссер Анатолий Лавренишин, Украина

"Приз зрительских симпатий", Национальный конкурс ОМКФ

Анимационная лента рассказывает историю о том, как девочка вместе с помощником — крохотным роботом Виктором — отправляется на поиски своего дедушки, который таинственно исчезает после того, как ломается искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, а дедушка — единственный, кто может ее починить.

Продюсер Алексей Гладушевски, StarLightMedia, отметил в посте в FB: "Этот мультик я посмотрел, чтоб оценить качество мультипликации от "Студія анімації "Червоний собака". И качество очень good, уверен, детям этот мульт зайдёт на ура!"

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