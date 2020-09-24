Антиутопия "Атлантида" выдвинута Украиной на "Оскар" — когда и где смотреть фильм

Победителем конкурса на выдвижение фильма на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины стала драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

В этом году в национальном отборе участвовали три фильма. Кроме "Атландиты" на выдвижение претендовали лирическая комедия "Мої думки тихі" Антонио Лукича и документальная лента "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Целик. Все три фильма созданы при поддержке Госкино.

Украинская антиутопия "Атлантида" рассказывает о событиях, которые происходят в 2025 году после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий посттравматическим расстройством, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве. Производством ленты занималась "Студія Гармата фільм".

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Режиссер ленты Валентин Васянович также является сценаристом, оператором, режиссером монтажа и входит в продюсерскую группу ленты вместе с Ией Мыслицкой ("Племя", "Сумерки") и Владимиром Яценко ("Домой", "Дикое поле"). Снятый Васяновичем фильм "Уровень черного" выдвигали от Украины на "Оскар" в 2017 году.

Мировая премьера "Атлантида" состоялась осенью прошлого года на Венецианском кинофестивале программе "Горизонты", где фильм получил главную награду программы как Лучший фильм. Дальнейшая фестивальная история ленты также успешна. Лента была показана на кинофестивале в Торонто и еще на более чем 50-ти фестивалях, где он получил четыре Гран-при. Ленту приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. А в августе этого года фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии (European Film Awards). Международным продвижением ленты занимается бельгийская компания Best Friend Forever.

Когда и где можно будет посмотреть "Атлантиду"

26 — 28 сентября

Украинская премьера ленты состоится в эту субботу, 26 сентября, в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля, который в этом году проходит в онлайн-формате.

Фильм можно будет смотреть с 8:00 26 сентября до 00:00 28 сентября на сайте Одесского международного кинофестиваля.

В первый день показа будет возможность пообщаться с режиссером и командой фильма на онлайн сессии "Q&A" в 18:30. Стоимость билета составит 60 грн (а также этот фильм могут посмотреть те, кто купил абонемент ОМКФ).

22 — 28 октября

На фестивале "Киевская неделя критики" (22-28 октября) фильм покажут в программе "Фокус: Украина-Франция". Показы пройдут в кинотеатрах "Жовтень" и "Планета кино". Даты в время сеансов будут объявлены в начале октября на сайте фестиваля.

С 5 ноября

С 5 ноября "Атлантида" выходит в украинский прокат.

Сколько стоит оскаровская промокампания

Впереди у "Атлантиды" оскаровская промокампания и борьба за попадание в номинацию премии: сначала необходимо попасть в лонг-лист, затем в шорт-лист. Пока в оскаровские номинанты не попадал ни один из 12 украинских фильмов, которые выдвигались нашей страной ранее.

У продюсера "Атлантиды" Владимира Яценко уже есть опыт участия в осакаровской гонке, так как он продюсировал фильм Наримана Алиева "Додому", который Украина выдвигала на "Оскар" в прошлом году. Ленту отобрали в лонг-лист премии, но в шорт-лист она не вошла.

Говоря о сильных сторонах "Атлантиды", продюсер отметил, что фильм "одновременно формирует мнение о том, что происходит в Украине, у западной аудитории и заставляет украинскую аудиторию задуматься над вопросом.

"Чего мы хотим?". "Это очень редкая черта. Большинство наших фильмов работает или на экспорт, или на украинского зрителя. А здесь мы говорим о том, что случится после войны, — и это волнует всех. Режиссер в художественной форме спрашивает нас о красных линиях, которые мы не готовы перейти, чем мы готовы заплатить за то, чтобы Донбасс снова вернулся в Украину, что будет с теми людьми, которые там живут и воевали за то, чтобы эта земля снова стала нашей. В каком-то смысле это очень важный фильм для поколения, говорящий об одной из крупнейших травм, которая, очевидно, с нами надолго", — сказал Владимир Яценков комментарии detector.media.

По его словам, в прошлом году промокампания "Додому" обошлась в $70 тысяч ($50 тысяч выделило Держкино, часть средств — частные инвесторы, часть - инвестиции продюсеров). "Если в 2020 году из-за эпидемии COVID-19 государство нас профинансирует незначительно меньше по сравнению с прошлым годом, мы сможем грамотно и успешно провести оскаровскую кампанию. И, конечно, мы будем искать дополнительные частные средства, а также вкладывать свои", — заметил Владими Яценко.

И добавил, что опыт участия в оскаровской промокампании научил его тому, что нужен американский дистрибьютор, и в этом году он у команды "Атлантиды" есть. Кроме того, с лентой будет работать известная пиар-агент Татьяна Детлофсон, специализирующаяся на кампаниях по продвижению европейских фильмов для голливудской индустрии.

Из-за коронавируса 93-я церемонию вручения премии перенесли с февраля на 25 апреля 2021. Она традиционно пройдет в Лос-Анджелесе.