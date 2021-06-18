Гаджеты 1 час назад

Технику для "Цитруса" завозили через 60 ФЛП, налогов не уплачено на 13 млн гривен — СМИ

На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента "Цитруса". Теперь этим вопросом занимается ГБР

Фото: Inventure Фото: Inventure
Фото: Inventure

Технику для продажи в сети магазинов "Цитрус" завозили с использованием оптимизационных схем, в которые были включены физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения. В результате было не уплачено налогов более чем на 14 млн гривен.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах.

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Как сообщает издание, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

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"В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн", — сообщает Цензор.НЕТ.

Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.

Теперь ГБР расследует, в результате чего было закрыто дело. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.  

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