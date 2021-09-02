В Киеве открылась Ukrainian Fashion Week: акцент на устойчивую моду и молодые имена (ФОТО)

В Киеве открылась Украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021. Показы будут проходить в "Мистецьком арсенале" до 5 сентября.

Эта уже 49-я Неделя моды в Украине. И в этом году она продолжает объявленную ранее концепцию внесезонности — NO SEASON Season и phygital-формат проведения шоу — одновременно в офлайн и онлайн.

Вживую показы пройдут с ограниченным числом гостей. Это будут приглашенные дизайнерами клиенты и представители фешн-индустрии — байеры, модные критики, фешн-консультанты, коллеги-дизайнеры.

Но возможность посмотреть показы и ивенты будет у всех желающих. Прямые трансляции на Megogo будут доступны даже тем, кто не является подписчиком платформы. А для тех, кто предпочитает смотреть модные шоу в компании друзей, обсуждать увиденное и делиться эмоциями, во дворе "Мистецького арсенала" устроят Megogo open air — показы будут демонстрироваться на большой плазме и будет устроен кейтеринг.

Этой осенью Ukrainian Fashion Week открыл показ коллекции THE COAT дизайнерки Кати Слипченко.

Sustainability-акцент

На этот раз стены в холле "Мистецького арсенала", традиционной локации Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021, разрисовали молодые художники Алексей Сай и Алевтина Кахидзе, у которой есть статус посланницы по толерантности от ООН в Украине.

Основной темой их работ, созданных специально для Недели моды, стала тема sustainability и ответственности за будущее.

Эта тема в дизайне площадки Ukrainian Fashion Week появилась не случайно. Третий день Недели моды — 4 сентября — откроет BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Саммит, посвященный устойчивому развитию в фешн-индустрии, пройдет в четвертый раз.

В этом сезоне его темой выбрана циркулярная мода. На саммите будут представлены успешные международные и украинские кейсы устойчивой моды, в том числе кросс-дисциплинарные проекты.

О своих sustainable-практиках расскажут Марта Маркез, основательница бренда Marques Almeida; Орсола де Кастро, основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution; Керри Мерфи, основатель The Fabricant. О том, как выращивают бриллианты на заводе Алькор-Д, расскажет коммерческий директор Юлия Кушер. Кейсами создания продукции в формате циркулярного производства поделятся представители корпорации "Биосферы".

Вход на саммит бесплатный по предварительной регистрации.

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Показы 16 молодых

В заключительный день Недели моды свои коллекции покажут участники проекта New Generation of Fashion. Показ проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

А сам проект для молодых дизайнеров, организованный Ukrainian Fashion Council, комплексный и включает кроме подготовки коллекций еще и учебную часть, а также менторство.

Программа Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021

NFT в фешн-индустрии

На Ukrainian Fashion Week впервые пройдет выставка современного крипто-арта, состоящая из 30 работ, связанных с идеями и образами современной моды. Затем семи художникам предложат создать коллекционные NFT в коллаборации с известными украинскими дизайнерами. Этот арт-проект продолжится в феврале.

Специальные события

Также в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 состоится серия специальных событий:

- презентация фотосессии "Дресс-код казино", стилистом которой выступил дизайнер Кирилл Харитонцев, фотографом — Валерий Ведута. Фотоработы представлены в пространстве Billionaire.

- презентация чайных платьев POUSTOVIT пройдет при поддержке бренда LOVARE;

- церемония награждения победителей Fashion Film Festival Kyiv 2021 — при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино;

- финал конкурса молодых дизайнеров одежды "ПОГЛЯД у майбутнє" — при поддержке Ukrainian Fashion Council и Украинского культурного фонда;