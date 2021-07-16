Стартап S.Lab, що виробляє пінопласт з коноплі та грибів, виграв 100 тисяч грн від Delo.ua

Стартап S.Lab киянки Юлії Бялецької переміг у конкурсі видання Delo.ua "100 тисяч грн на розвиток бізнесу", який був проведений 14 липня на великому фестивалі бізнес-досвіду GET Business Festival. Про це повідомляє Delo.ua.

Впродовж місяця видання збирало заявки від молодих українських підприємців з різних міст та селищ України, в результаті чого відібрало 10 найкращих проектів, які змагались за 100 тисяч грн на GET Business Festival.

Серед них:

стартап по виготовленню паперових соломинок Blue ocean solutions;

к онсалтингова компанія "Час змін" , яка займається консалтингом у сфері залучення грантових коштів на бізнес та соціальні проєкти;

музей у темряві "Третя після опівночі" , де екскурсії проводять в повній темряві незрячі гіди;

стартап S.Lab , що виготовляє екологічний пінопласт та пластик із технічних конопель та грибного міцелію, що 100% розкладається у землі;

ферма "Бабині кози" , яка на базі закинутого колгоспу виробляє крафтовий сир з козиного молока;

стартап @3,14ban з Харкова, який займається переробкою банерів після івентів у торби, гаманці та інші речі;

б ренд одягу FINCH , який випускає перший в світі одяг, що має декілька луків у доповненій реальності;

сервіс зберігання речей Чердак , який надає послуги по зберіганню речей на час ремонту, переїзду або зміни сезону;

мобільний додаток No Grab App , який визначає заборонені і не рекомендовані інгредієнти в косметиці;

центр психологічної діагностики і реабілітації Neuroflex, який займається діагностикою і корекцією розладів нейророзвитку у дітей та дорослих.

На фестивалі GET Business Festival всі фіналісти презентували свої проекти перед учасниками фестивалю та експертним журі, до складу якого увійшли Наталя Шмигельска, засновниця холдингу "Асторг", компанії "Укрптахосервіс", ТМ Foodmama та "Готово"; Владислав Савченко, ІТ-бізнесмен та президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE та Олександр Бабій, засновник Клубу Сталого Бізнесу та консультант з розробки і реалізації програм та донорської координації в SME.DO.

"Наше експертне журі дуже високо оцінило якість та інноваційність проектів фіналістів конкурсу. А в учасників фестивалю дуже відгукнулися екологічні проекти, що підтверджує факт того, що проекти, мета яких окрім заробити грошей ще й внести свій внесок в збереження планети, — це сьогодні популярний тренд, і ми цьому дуже раді", — каже головний редактор бізнес-порталу Delo.ua Андрій Лохматов.

В результаті голосування журі та учасників фестивалю впевнену перемогу отримав стартап S.Lab, що виготовляє з конопель та грибів пінопласт та пластик, що є на 100% zero-waste та zero-toxic матеріалом.

Проекту вже 1,5 роки, над ним наразі працюють 4 людини, зокрема його засновниця Юлія Бялецька. За її словами, близько 5 років тому до неї прийшло усвідомлення того, що у світі занадто багато непереробного сміття і що людство явно рухається "не туди".

"Це сталось на острові Балі, де ми побачили на піску суцільний килим із пластику. Тоді почався наш екосвідомий шлях. Ми налагодили крафтове виробництво міко-матеріалу та виробів з нього (зокрема, пакування), вже почали просування матеріалу на ринку та зробили перші продажі, запустили колаборації з кількома українськими дизайнерами та крафтовими виробниками, — розповідає Юлія. — Я взагалі ніяк не була пов'язана ні з біологією, ні з екологією, ні з грибами, ні з технічної коноплями, але щире бажання щось змінити привело нас до того, що сьогодні ми вирощуємо заміну пінопласту і пластику з технічної конопель і грибного міцелію".

Окрім пакування з цього матеріалу команда проєкту виготовляє будівельні матеріали і різні елементи декору. Як каже Юлія, з цього екопінопласту можна збудувати навіть будинок. "Абсолютно легко можна побудувати будинок. І навіть Ілон Маск, який хоче захопити Марс, він хоче побудувати там будинки, саме використовуючи цю технологію".

Грошовий приз у 100 тисяч грн, отриманий на GET Business Festival, стартап планує витратити на автоматизовану лінію очистки технічних конопель та вирощування міцелію.