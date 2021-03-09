"Земля кочевников" и Rocks лидируют по количеству номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала номинантов на собственную премию в этом сезоне.

Наибольшее количество номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — по семь — у "Земли кочевников" Хлои Чжао (лучшие фильм, режиссер, актриса, адаптированный сценарий, звук, операторская работа, монтаж) и картины Rocks Сары Гаврон (лучший британский фильм, режиссер, актриса, актриса второго плана, сценарий, кастинг, лучший дебют британского сценариста)

В украинский прокат "Земля кочевников" выйдет 25 марта.

Главную роль в фильме исполнила обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Героиня фильма, шестидесятилетняя женщина, которая, потеряв все во время экономического кризиса, отправляется в путешествие по западной Америке. Фильм получил"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале, награду People's Choice Award на кинофестивале в Торонто и "Золотой глобус" (премию Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде).

По шесть номинаций на премию BAFTA — у "Манка" Дэвида Финчера, корейско-американской драмы "Минари", "Отца" с Энтони Хопкинсом и "Девушки, подающей надежды" с Кэри Маллиган.

По пять — у "Раскопок" и "Мавринанца".

В секцию лучших фильмов на иностранном языке попала лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" о расстреле мирной демонстрации рабочих в советском Новочеркасске в 1962 году, ему придется побороться с такими сильными претендентами, как "Ещё по одной" и "Минари".

В прошлом году киноакадемиков раскритиковали за отсутствие расового и гендерного разнообразия среди номинантов на актёрские и режиссёрскую награды. В этом году они исправились и четко видна стратегия diversity.

Читайте также: Медіагігант і SWEET.TV підписали контракт: "Мільярди" та "Декстер" заговорять українською

Лучший фильм:

"Отец"

"Мавританец"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семёркой"

Лучший британский фильм:

"Отец"

"Стойкая броня"

"Раскопки"

"Его дом"

"Мавританец"

"Откуда ты родом?"

"Девушка, подающая надежды"

"Спасительница"

Rocks

Limbo

Лучший фильм на иностранном языке:

"Дорогие товарищи!"

"Ещё по одной"

"Минари"

"Отверженные"

"Куда ты идёшь, Аида?"

Лучший анимационный фильм:

"Вперёд"

"Душа"

"Легенда о волках"

Лучший документальный фильм:

"Коллектив"

"Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете"

"Мой учитель-осьминог"

"Социальная дилемма"

The Dissident

О номинантах в других секциях читайте в твиттере BAFTA.