Lifestyle вчера, 23:15

"Земля кочевников" и Rocks лидируют по количеству номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала номинантов на собственную премию в этом сезоне. Победители стнут известны 11 апреля.

Кадр из фильма "Земля кочевников" Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма "Земля кочевников"

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала номинантов на собственную премию в этом сезоне.

Наибольшее количество номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA)  — по семь  — у "Земли кочевников" Хлои Чжао (лучшие фильм, режиссер, актриса, адаптированный сценарий, звук, операторская работа, монтаж) и картины Rocks Сары Гаврон  (лучший британский фильм, режиссер, актриса, актриса второго плана, сценарий, кастинг, лучший дебют британского сценариста)

Кратко и по делу в Telegram

В украинский прокат "Земля кочевников" выйдет 25 марта.

Главную роль в фильме исполнила обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Героиня фильма,  шестидесятилетняя женщина, которая, потеряв все во время экономического кризиса, отправляется в путешествие по западной Америке. Фильм получил"Золотого льва" на  Венецианском кинофестивале, награду People's Choice Award на кинофестивале в Торонто и "Золотой глобус" (премию Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде).  

По шесть номинаций на премию BAFTA — у "Манка" Дэвида Финчера, корейско-американской драмы "Минари", "Отца" с Энтони Хопкинсом и "Девушки, подающей надежды" с Кэри Маллиган.

По пять — у "Раскопок" и  "Мавринанца".

В секцию лучших фильмов на иностранном языке попала лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" о расстреле мирной демонстрации рабочих в советском Новочеркасске в 1962 году, ему придется побороться с такими сильными претендентами, как "Ещё по одной" и "Минари"

В прошлом году киноакадемиков раскритиковали за отсутствие расового и гендерного разнообразия среди номинантов на актёрские и режиссёрскую награды. В этом году они исправились и четко видна стратегия diversity.

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Лучший фильм:

  • "Отец"
  • "Мавританец"
  • "Земля кочевников"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Суд над чикагской семёркой"

Лучший британский фильм:

  • "Отец"
  • "Стойкая броня"
  • "Раскопки"
  • "Его дом"
  • "Мавританец"
  • "Откуда ты родом?"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Спасительница"
  • Rocks
  • Limbo

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Дорогие товарищи!"
  • "Ещё по одной"
  • "Минари"
  • "Отверженные"
  • "Куда ты идёшь, Аида?"

Лучший анимационный фильм:

  • "Вперёд"
  • "Душа"
  • "Легенда о волках"

Лучший документальный фильм:

  • "Коллектив"
  • "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете"
  • "Мой учитель-осьминог"
  • "Социальная дилемма"
  • The Dissident

О номинантах в других секциях читайте  в твиттере  BAFTA.

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