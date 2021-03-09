"Земля кочевников" и Rocks лидируют по количеству номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала номинантов на собственную премию в этом сезоне.
Наибольшее количество номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — по семь — у "Земли кочевников" Хлои Чжао (лучшие фильм, режиссер, актриса, адаптированный сценарий, звук, операторская работа, монтаж) и картины Rocks Сары Гаврон (лучший британский фильм, режиссер, актриса, актриса второго плана, сценарий, кастинг, лучший дебют британского сценариста)
В украинский прокат "Земля кочевников" выйдет 25 марта.
Главную роль в фильме исполнила обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Героиня фильма, шестидесятилетняя женщина, которая, потеряв все во время экономического кризиса, отправляется в путешествие по западной Америке. Фильм получил"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале, награду People's Choice Award на кинофестивале в Торонто и "Золотой глобус" (премию Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде).
По шесть номинаций на премию BAFTA — у "Манка" Дэвида Финчера, корейско-американской драмы "Минари", "Отца" с Энтони Хопкинсом и "Девушки, подающей надежды" с Кэри Маллиган.
По пять — у "Раскопок" и "Мавринанца".
В секцию лучших фильмов на иностранном языке попала лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" о расстреле мирной демонстрации рабочих в советском Новочеркасске в 1962 году, ему придется побороться с такими сильными претендентами, как "Ещё по одной" и "Минари".
В прошлом году киноакадемиков раскритиковали за отсутствие расового и гендерного разнообразия среди номинантов на актёрские и режиссёрскую награды. В этом году они исправились и четко видна стратегия diversity.
Лучший фильм:
- "Отец"
- "Мавританец"
- "Земля кочевников"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Суд над чикагской семёркой"
Лучший британский фильм:
- "Отец"
- "Стойкая броня"
- "Раскопки"
- "Его дом"
- "Мавританец"
- "Откуда ты родом?"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Спасительница"
- Rocks
- Limbo
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Дорогие товарищи!"
- "Ещё по одной"
- "Минари"
- "Отверженные"
- "Куда ты идёшь, Аида?"
Лучший анимационный фильм:
- "Вперёд"
- "Душа"
- "Легенда о волках"
Лучший документальный фильм:
- "Коллектив"
- "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете"
- "Мой учитель-осьминог"
- "Социальная дилемма"
- The Dissident
О номинантах в других секциях читайте в твиттере BAFTA.