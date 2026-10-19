Банк и бизнес: партнерство, работающее на энергонезависимость

Может одна солнечная электростанция изменить украинскую энергетику? Вряд ли. Но за такими проектами будущее, ведь уже сегодня СЭС делают его более устойчивым. В этом репортаже рассказываем, как компания Энергетическая Альтернатива строит в Черкасской области солнечную электростанцию общей мощностью 5,5 МВт, сочетает генерацию с накоплением энергии и почему для масштабирования проекта потребовалось внешнее финансирование.

Инверторы работают практически непрерывно. Этот равномерный гул слышен еще по дороге к площадке, где среди десятков рядов солнечных панелей готовятся к строительству уже третьей очереди электростанции. Часть оборудования еще упакована в заводскую пленку, рядом готовят места для новых модулей накопления энергии. Работа здесь не прекращается ни в летнюю жару, ни в осенние дни.

Еще несколько лет назад эта территория была заболоченным участком, заросшим кустарниками и деревьями. Сегодня здесь работает солнечная электростанция, которую ООО "Энергетическая Альтернатива" постепенно расширяет, добавляя новые генерирующие мощности и системы накопления энергии.

После массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре украинский бизнес стал по-другому смотреть на проекты собственной генерации. Если раньше установку солнечной электростанции часто рассматривали как способ оптимизировать затраты на электроэнергию или инвестировать в "зеленую" энергетику, то теперь это вопрос устойчивости государства.

Современные вызовы показали, что самой солнечной генерации уже недостаточно. СЭС, которая еще недавно могла эффективно работать без дополнительной инфраструктуры, все дальше чаще дополняется системами накопления энергии, которые являются не менее важным элементом, чем сами солнечные панели.

"Электроэнергия - это такая субстанция, которую после генерации нужно или сразу использовать, или где-то сохранить. Если этого не сделать, она просто теряет свою ценность", - объясняет главный инженер проекта и совладелец компании "Энергетическая Альтернатива" Григорий Грицаченко.

Компания уже строит не просто солнечную электростанцию, а современный энергетический комплекс. Вторая очередь проекта включает не только дополнительные 2 МВт генерации, но и систему накопления энергии емкостью 1 МВт час. Это позволяет аккумулировать электроэнергию в часы высокой генерации и использовать ее позже, в частности, во время вечерних пиков потребления.

Модульная установка кабинетного типа

Экономический эффект второй очереди послужил основанием для начала строительства третьей. Она также будет иметь мощность 2 МВт, но со значительно большей системой накопления до 3 МВт час. У комплектной трансформаторной подстанции уже подготавливают место под новые модули. В отличие от больших контейнерных систем здесь используют модульные установки кабинетного типа.

"Большие контейнерные накопители могут весить около 50 тонн. Их очень сложно перевозить и монтировать. А такие модули можно постепенно добавлять в зависимости от потребностей проекта", - объясняет Григорий Грицаченко.

По его словам, накопление стало самой дорогой частью всей инвестиции в проект. И именно в этот момент в компании поняли, что собственных средств для дальнейшего развития уже недостаточно.

От собственных денег к банковскому финансированию

Первую очередь станции компания профинансировала за свой счет. Однако следующий этап предполагал уже не только расширение генерации, но и интеграцию систем хранения энергии, что существенно увеличило стоимость проекта.

"Накопление стоит очень больших денег. В разы больше, чем сама станция. Поэтому идеи могут быть разными и правильными, но если не хватает финансирования, ты не можешь их реализовать", – говорит Григорий Грицаченко.

Для реализации второй и третьей очередей "Энергетическая Альтернатива" привлекла финансирование от ОТП БАНК.

Инженер проекта и совладелец компании "Энергетическая Альтернатива" Григорий Грицаченко и руководитель проектов и программ по альтернативным каналам продаж ОТП БАНК Ирина Кабанцева

По словам руководителя проектов и программ по альтернативным каналам продаж ОТП БАНК Ирины Кабанцевой, банк поддерживает не только солнечную генерацию и системы накопления, но и ветровые, газопоршневые и газотурбинные установки и другие решения для повышения энергетической устойчивости бизнеса.

Отдельная СЭС сама по себе не способна решить проблему дефицита электроэнергии. В то же время, развитие распределенной генерации постепенно уменьшает зависимость энергосистемы от больших централизованных мощностей.

"Мы видим, что это, во-первых, децентрализация, и это поддержка не только бизнеса, но и населения", – говорит Ирина Кабанцева.

Представитель ОТП БАНК подчеркнула, что для капиталоемких проектов важное значение имеет не только процентная ставка. Одним из главных барьеров для малого и среднего бизнеса часто становится недостаток залогового имущества. Особенно это актуально для предприятий, планирующих масштабную модернизацию или реализацию крупных инвестиционных проектов. В таких случаях дополнительные возможности для бизнеса открывает сотрудничество ОТП БАНК с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), предусматривающее опцию частичной компенсации стоимости проекта.

Программа "Кредитная линия EU4Business – ЕБРР" объединяет кредитование, гарантийную и грантовую поддержку

Как работает финансирование с участием ЕБРР

ОТП БАНК является одним из банков-партнеров программы "Кредитная линия EU4Business-ЕБРР". Это совместная инициатива Европейского Союза и ЕБРР по поддержке инвестиций малого и среднего бизнеса в Украине. Также недавно в программу присоединилась Швеция.

Программа сочетает в себе кредитование, гарантийную и грантовую поддержку. Да, ЕБРР предоставляет 50% гарантию, благодаря чему требования к залогу могут пропорционально уменьшаться. После реализации и верификации проекта бизнес может получить грантовый кэшбек в размере до 30% от суммы финансирования проекта.

При соответствии критериям этот механизм можно совместить с государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Таким образом, бизнес может одновременно получить льготную ставку и уменьшить требования к залогу благодаря гарантии ЕБРР.

Проект "Энергетической Альтернативы" является лишь одним из примеров такого сотрудничества. По словам заместителя руководителя украинской команды консультантов проекта "Кредитная линия EU4Business-ЕБРР" Елены Точилиной, в рамках программы уже выдано более 5 тысяч кредитов и профинансировано более 4 тысяч инвестиционных проектов. Через ОТП БАНК финансирование получило более 300 проектов, из которых более 30 направлены на повышение энергонезависимости.

Заместитель руководителя украинской команды консультантов проекта "Кредитная линия EU4Business-ЕБРР" Елена Точилина

Когда финансирование дает возможность расти

Опыт ООО "Энергетическая Альтернатива" показывает, что для развития таких проектов сегодня недостаточно только технологий и готовности бизнеса инвестировать. Комплексные решения требуют значительных капиталовложений, поэтому доступ к внешнему финансированию часто становится ключевым условием их реализации. В компании подчеркнули, что готовы и дальше развивать проекты по энергонезависимости, но это возможно только при поддержке партнеров и привлечении кредитных ресурсов.