Банк і бізнес: партнерство, яке працює на енергонезалежність

Чи може одна сонячна електростанція змінити українську енергетику? Навряд чи. Але за такими проєктами майбутнє, адже вже сьогодні СЕС роблять її стійкішою. У цьому репортажі розповідаємо, як компанія “Енергетична Альтернатива” будує в Черкаській області сонячну електростанцію загальною потужністю 5,5 МВт, поєднує генерацію з накопиченням енергії та чому для масштабування проєкту знадобилося зовнішнє фінансування.

Інвертори працюють майже безперервно. Цей рівномірний гул чути ще дорогою до майданчика, де серед десятків рядів сонячних панелей готуються до будівництва вже третьої черги електростанції. Частина обладнання ще запакована у заводську плівку, поруч готують місця для нових модулів накопичення енергії. Робота тут не припиняється ані в літню спеку, ані в осінні дні.

Ще кілька років тому ця територія була заболоченою ділянкою, зарослою чагарниками та деревами. Сьогодні тут працює сонячна електростанція, яку ТОВ “Енергетична Альтернатива” поступово розширює, додаючи нові генерувальні потужності та системи накопичення енергії.

Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі український бізнес почав по-іншому дивитися на проєкти власної генерації. Якщо раніше встановлення сонячної електростанції часто розглядали як спосіб оптимізувати витрати на електроенергію або інвестувати у "зелену" енергетику, то тепер це питання стійкості держави.

Сучасні виклики показали, що самої сонячної генерації вже недостатньо. СЕС, яка ще донедавна могла ефективно працювати без додаткової інфраструктури, дедалі частіше доповнюється системами накопичення енергії, що стають не менш важливим елементом, ніж самі сонячні панелі.

“Електроенергія - це така субстанція, яку після генерації потрібно або одразу використати, або десь зберегти. Якщо цього не зробити, вона просто втрачає свою цінність”, - пояснює головний інженер проєкту та співвласник компанії “Енергетична Альтернатива” Григорій Грицаченко.

Компанія вже будує не просто сонячну електростанцію, а сучасний енергетичний комплекс. Друга черга проєкту включає не лише додаткові 2 МВт генерації, а й систему накопичення енергії ємністю 1 МВт год. Це дозволяє акумулювати електроенергію в години високої генерації та використовувати її пізніше, зокрема під час вечірніх піків споживання.

Модульна установка кабінетного типу

Економічний ефект другої черги став підставою для початку будівництва третьої. Вона також матиме потужність 2 МВт, але вже зі значно більшою системою накопичення до 3 МВт год. Біля комплектної трансформаторної підстанції вже готують місце під нові модулі. На відміну від великих контейнерних систем, тут використовують модульні установки кабінетного типу.

“Великі контейнерні накопичувачі можуть важити майже 50 тонн. Їх дуже складно перевозити й монтувати. А такі модулі можна поступово додавати залежно від потреб проєкту”, - пояснює Григорій Грицаченко.

За його словами, накопичення стало найдорожчою частиною всієї інвестиції в проєкт. І саме в цей момент в компанії зрозуміли, що власних коштів для подальшого розвитку вже недостатньо.

Від власних грошей до банківського фінансування

Першу чергу станції компанія профінансувала власним коштом. Однак наступний етап передбачав уже не лише розширення генерації, а й інтеграцію систем зберігання енергії, що суттєво збільшило вартість проєкту.

“Накопичення коштує дуже великих грошей. У рази більше, ніж сама станція. Тому ідеї можуть бути різними і правильними, але якщо не вистачає фінансування, ти не можеш їх реалізувати”, - говорить Григорій Грицаченко.

Для реалізації другої та третьої черг “Енергетична Альтернатива” залучила фінансування від ОТП БАНК.

Інженер проєкту та співвласник компанії “Енергетична Альтернатива” Григорій Грицаченко і керівниця проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева

За словами керівниці проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП Банку Ірини Кабанцевої, банк підтримує не лише сонячну генерацію та системи накопичення, а й вітрові, газопоршневі та газотурбінні установки та інші рішення для підвищення енергетичної стійкості бізнесу.

Окрема СЕС сама по собі не здатна вирішити проблему дефіциту електроенергії. Водночас розвиток розподіленої генерації поступово зменшує залежність енергосистеми від великих централізованих потужностей.

“Ми бачимо, що це, по-перше, децентралізація, і це підтримка не тільки бізнесу, а й населення”, - говорить Ірина Кабанцева.

Представниця ОТП БАНК наголосила, що для капіталомістких проєктів важливе значення має не тільки процентна ставка. Одним із головних бар’єрів для малого та середнього бізнесу часто стає недостатній обсяг заставного майна. Особливо це актуально для підприємств, які планують масштабну модернізацію або реалізацію великих інвестиційних проєктів. У таких випадках додаткові можливості для бізнесу відкриває співпраця ОТП БАНК з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка передбачає опцію часткової компенсації вартості проєкту.

Програма “Кредитна лінія EU4Business–ЄБРР” поєднує кредитування, гарантійну та грантову підтримку

Як працює фінансування за участі ЄБРР

ОТП БАНК є одним із банків-партнерів програми “Кредитна лінія EU4Business–ЄБРР”. Це спільна ініціатива Європейського Союзу та ЄБРР для підтримки інвестицій малого й середнього бізнесу в Україні. Також нещодавно до програми долучилася Швеція.

Програма поєднує кредитування, гарантійну та грантову підтримку. Так, ЄБРР надає 50% гарантію, завдяки чому вимоги до застави можуть пропорційно зменшуватися. Після реалізації та верифікації проєкту бізнес також може отримати грантовий кешбек у розмірі до 30% від суми фінансування проєкту.

За відповідності критеріям цей механізм можна поєднати з державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”. Таким чином бізнес може одночасно отримати пільгову ставку та зменшити вимоги до застави завдяки гарантії ЄБРР.

Проєкт “Енергетичної Альтернативи” є лише одним із прикладів такої співпраці. За словами заступниці керівника української команди консультантів проєкту “Кредитна лінія EU4Business–ЄБРР” Олени Точиліної, у межах програми вже видано понад 5 тисяч кредитів та профінансовано понад 4 тисячі інвестиційних проєктів. Через ОТП БАНК фінансування отримали понад 300 проєктів, із яких більш як 30 спрямовані на підвищення енергонезалежності.

Заступниця керівника української команди консультантів проєкту “Кредитна лінія EU4Business–ЄБРР” Олена Точиліна

Коли фінансування дає можливість рости

Досвід ТОВ “Енергетичної Альтернативи” показує, що для розвитку таких проєктів сьогодні недостатньо лише технологій та готовності бізнесу інвестувати. Комплексні рішення потребують значних капіталовкладень, саме тому доступ до зовнішнього фінансування часто стає ключовою умовою їх реалізації. В компанії наголосили, що готові й надалі розвивати проєкти з енергонежалезності, але це можливо лише за підтримки партнерів та залучення кредитних ресурсів.