Большинство международных брендов продолжают работать в РФ - исследование

Почти 2200 или 54,9% международных брендов продолжают деятельность в России, и только 440 компаний окончательно покинули российский рынок. В октябре 11 компаний разорвали связи с РФ, в том числе итальянский бренд одежды Moncler, производитель потребительских товаров Unilever и другие.

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Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта по влиянию выхода иностранного бизнеса на экономику РФ.

Отмечается, что в октябре аналитики зафиксировали выход 4 компаний из-за ликвидации: производителя замков Abloy LLC, поставщика оборудования для упаковки пищевых продуктов Ishida, норвежского предприятия Kongsberg Maritime и итальянского бренда премиальной одежды Moncler.

7 компаний продали свой бизнес в России: французский производитель автомобильных компонентов A.Raymond Group, итальянская государственная компания ANAS, холдинговая компания Benteler International, разработчик программного обеспечения GRAITEC, разработчик и производитель комплектующих для автомобильной промышленности Magneti Marelli, Unilever и австрийская страховая компания UNIQA.

В то же время KSE Institute обновил статус для компаний Fortum (переведен в статус "вышли" через национализацию) и Lindström Group (подтверждена продажа бизнеса).

Как констатируют в KSE Institute , по состоянию на 6 ноября 2024 года продолжают деятельность в России 2197 международных компаний (54,9% от общей базы KSE).

Еще 1365 иностранных компаний, или около 34,1%, свернули операции и заявили о намерении покинуть РФ, и лишь 440 (11,0% от общего числа записей или 27% от компаний, получавших доход в России в 2021 году) окончательно разорвали связи с агрессором.

440 уже полностью вышедших из РФ компаний в 2021 году имели по меньшей мере 564,4 тыс. персонала, $103,6 млрд годового дохода, $52,6 млрд капитала и $84,4 млрд активов. Компании, объявившие о полном выходе из России, имели 222,7 тыс. персонала, $45,9 млрд. годового дохода, $20,3 млрд. капитала и $45,7 млрд. активов. Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 120,6 тыс. персонала, годовой доход в размере $34,1 млрд., $41,3 млрд. капитала и $102,0 млрд. активов.

"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины апреля 2022 года, то в течение последних 26 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется", — констатируют аналитики.

Напомним, в октябре британская транснациональная компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, объявила о завершении продажи своего российского дочернего предприятия "Юнилевер Русь" группе компаний "Арнест".