Більшість міжнародних брендів продовжують працювати в РФ - дослідження

Майже 2200 або 54,9% міжнародних брендів продовжують діяльність у Росії, і лише 440 компаній остаточно залишили російський ринок. У жовтні 11 компаній розірвали зв’язки з РФ, серед яких італійський бренд одягу Moncler, виробник споживчих товарів Unilever та інші.

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Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у межах проєкту щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.

Зазначається, що загалом у жовтні аналітики зафіксували вихід 4 компаній через ліквідацію: виробника замків Abloy LLC, постачальника обладнання для пакування харчових продуктів Ishida, норвезького підприємства Kongsberg Maritime та італійського бренду преміального одягу Moncler.

Також 7 компаній продали свій бізнес у Росії: французький виробник автомобільних компонентів A.Raymond Group, італійська державна компанія ANAS, холдингова компанія Benteler International, розробник програмного забезпечення GRAITEC, розробник і виробник комплектуючих для автомобільної промисловості Magneti Marelli, Unilever та австрійська страхова компанія UNIQA.

Водночас KSE Institute оновив статус для компаній Fortum (переведено до статусу “вийшли” через націоналізацію) та Lindström Group (підтверджено продаж бізнесу).

Як констатують в KSE Institute, станом на 6 листопада 2024 року продовжують діяльність у Росії 2 197 міжнародних компаній (54,9% від загальної бази KSE).

Ще 1 365 іноземних компаній, або близько 34,1%, згорнули операції та заявили про намір залишити РФ, і лише 440 (11,0% від загального числа записів або 27% від компаній, що отримували дохід у Росії у 2021 році) остаточно розірвали зв’язки з агресором.

440 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 564,4 тис. персоналу, $103,6 млрд річного доходу, $52,6 млрд капіталу та $84,4 млрд активів. Компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 222,7 тис. персоналу, $45,9 млрд річного доходу, $20,3 млрд капіталу та $45,7 млрд активів. Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 120,6 тис персоналу, річний дохід у розмірі $34,1 млрд, $41,3 млрд капіталу і $102,0 млрд активів.

"Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 року, то протягом останніх 26 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється", - констатують аналітики.

Нагадаємо, у жовтні британська транснаціональна компанія Unilever, яка є одним із найбільших у світі виробників товарів повсякденного попиту, оголосила про завершення продажу свого російського дочірнього підприємства "Юнілевер Русь" групі компаній "Арнест".