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Більшість міжнародних брендів продовжують працювати в РФ - дослідження
Майже 2200 або 54,9% міжнародних брендів продовжують діяльність у Росії, і лише 440 компаній остаточно залишили російський ринок. У жовтні 11 компаній розірвали зв’язки з РФ, серед яких італійський бренд одягу Moncler, виробник споживчих товарів Unilever та інші.
Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у межах проєкту щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.
Зазначається, що загалом у жовтні аналітики зафіксували вихід 4 компаній через ліквідацію: виробника замків Abloy LLC, постачальника обладнання для пакування харчових продуктів Ishida, норвезького підприємства Kongsberg Maritime та італійського бренду преміального одягу Moncler.
Також 7 компаній продали свій бізнес у Росії: французький виробник автомобільних компонентів A.Raymond Group, італійська державна компанія ANAS, холдингова компанія Benteler International, розробник програмного забезпечення GRAITEC, розробник і виробник комплектуючих для автомобільної промисловості Magneti Marelli, Unilever та австрійська страхова компанія UNIQA.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Водночас KSE Institute оновив статус для компаній Fortum (переведено до статусу “вийшли” через націоналізацію) та Lindström Group (підтверджено продаж бізнесу).
Як констатують в KSE Institute, станом на 6 листопада 2024 року продовжують діяльність у Росії 2 197 міжнародних компаній (54,9% від загальної бази KSE).
Ще 1 365 іноземних компаній, або близько 34,1%, згорнули операції та заявили про намір залишити РФ, і лише 440 (11,0% від загального числа записів або 27% від компаній, що отримували дохід у Росії у 2021 році) остаточно розірвали зв’язки з агресором.
440 компаній, які вже повністю вийшли з РФ, в 2021 році мали щонайменше 564,4 тис. персоналу, $103,6 млрд річного доходу, $52,6 млрд капіталу та $84,4 млрд активів. Компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 222,7 тис. персоналу, $45,9 млрд річного доходу, $20,3 млрд капіталу та $45,7 млрд активів. Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 120,6 тис персоналу, річний дохід у розмірі $34,1 млрд, $41,3 млрд капіталу і $102,0 млрд активів.
"Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 року, то протягом останніх 26 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється", - констатують аналітики.
Нагадаємо, у жовтні британська транснаціональна компанія Unilever, яка є одним із найбільших у світі виробників товарів повсякденного попиту, оголосила про завершення продажу свого російського дочірнього підприємства "Юнілевер Русь" групі компаній "Арнест".