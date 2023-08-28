Гиг-контракт: что это за документ и чем он полезен работодателям и работникам

Гиг-контракт – это договор, который заключается между работником и работодателем на выполнение разовой, периодической работы или проектной работы. В зависимости от задач работодателя, гиг-контрактор может быть, по сути, фрилансером для выполнения кратковременного разового задания, или де-факто штатным работником, работая в проекте несколько лет.

Гиг-контракты становятся популярнее в последние годы из-за развития цифровой экономики и ограничения "классического" трудового законодательства. Они позволяют работодателям гибко нанимать работников для выполнения конкретных задач, а работникам – получать дополнительный доход при подходящих им условиях.

Такая форма трудоустройства имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести гибкость условий работы, самостоятельно выбирать график и место работы. К недостаткам можно отнести меньшие социальные гарантии, а также риск нерегулярности работы и быстрого увольнения.

Почему в Украине появились гиг-контракты

Гиг-контракты могут быть полезны для обеих сторон – как для работодателей, так и для работников. Однако перед заключением гиг-контракта важно тщательно изучить его условия, а также права и обязанности каждой из сторон.

В Украине возможность оформить работника по гиг-контракту имеют пока только резиденты специального правового режима "Дія.City". Для остальных компаний остается возможность оформить гражданско-правовые договоры или договоры с ФЛП. Собственно, чтобы снизить популярность работы через ФЛП, гиг-контракты и были предложены в Украине.

Гиг-контракт предусматривает обеспечение социальных гарантий для работников и установление стандартов трудовых отношений, аналогичных тем, которые определены в трудовых договорах (такие, как отпуск, больничные, продолжительность рабочего дня и т.п.), и одновременно придает гибкость в отношениях, подобную регулируемым посредством договоров.

Что указывается в гиг-контракте

В рамках контракта определяется его предмет, включая конкретные виды услуг, предоставляемые исполнителем, критерии принятия результатов работы, методика выполнения задач (включая место хранения информации, использование систем управления проектами и т.п.).

В договоре обязательно указывается продолжительность действия и порядок его прекращения. Это именно то, что отличает контракт от трудового договора – по контракту стороны могут легко отказаться от дальнейшего сотрудничества, в соответствии с условиями, определенными в контракте. Особенности этого пункта могут различаться в зависимости от соглашения между сторонами: будет ли это предупреждение за один день, месяц, возможность выполнения задания или уплата штрафных санкций.

Права и обязанности сторон

В гиг-контракте могут быть указаны следующие пункты:

Требования к поставке заказчиком необходимых материалов специалисту, а также определение обязанностей специалиста по порядку и срокам выполнения работы.

Процедура оценки результатов выполнения задач и механизм исправления замечаний.



Методика проведения денежных расчетов. Возможность использования долларов США для определения сумм, указания процедуры исчисления обменного курса на гривну. Также возможность фиксации бонусов при достижении ключевых результатов.



Аспекты "социального пакета" работника – отпуск, отгулы, продолжительность рабочего времени и другие аспекты.



Требования к сохранению конфиденциальности и обязанности соблюдения внутренних корпоративных стандартов (в частности, в отношении сотрудников). Положения о неразглашении и недопущении конкуренции (NDA и NCA соответственно) могут быть встроены непосредственно в контракт, указанные в контракте в качестве ссылки, или иметь отдельную самостоятельную форму документов.



Процедура передачи прав в интеллектуальную собственность, созданную в процессе выполнения задач (включая программный код, дизайн интерфейса и т.п.).



Сравнивая гиг-контракты с сотрудничеством через ФЛП, можно отметить, что для работодателя это исключает риски переклассификации отношений в трудовые, что приводит к вынесению соответствующих штрафов, позволяет закрепить передачу прав на интеллектуальную собственность. Для работника это обеспечивает социальные гарантии и гарантии по оплате труда. Для обеих сторон это предусматривает также регулирование процедуры прекращения сотрудничества и юридической фиксации взаимоотношений, по сути, часто имеющих элементы трудовых отношений.

Главное, что гиг-контракты придают гибкость – у сторон есть пространство, как прописывать эти договоры в каждом конкретном случае. Но это означает и то, что сторонам нужно внимательно подходить к подписанию таких договоров, ведь лишь несколько формулировок могут сильно изменять баланс интересов и защищенность стороны по договору.

А как быть с вопросом бронирования

Несмотря на то, что гиг-контракторы, по сути, это почти штатные сотрудники, законодательство пока не разрешает бронирование таких специалистов. Об возможности распространить механизм бронирования и для работников на гиг-контрактах уже говорили в Министерстве экономики. Если это произойдет, такой механизм может стать дополнительным стимулом к увеличению специалистов, которые будут оформлены таким образом в украинских компаниях.