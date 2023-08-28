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Гиг-контракт: что это за документ и чем он полезен работодателям и работникам
Гиг-контракт – это договор, который заключается между работником и работодателем на выполнение разовой, периодической работы или проектной работы. В зависимости от задач работодателя, гиг-контрактор может быть, по сути, фрилансером для выполнения кратковременного разового задания, или де-факто штатным работником, работая в проекте несколько лет.
Гиг-контракты становятся популярнее в последние годы из-за развития цифровой экономики и ограничения "классического" трудового законодательства. Они позволяют работодателям гибко нанимать работников для выполнения конкретных задач, а работникам – получать дополнительный доход при подходящих им условиях.
Такая форма трудоустройства имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести гибкость условий работы, самостоятельно выбирать график и место работы. К недостаткам можно отнести меньшие социальные гарантии, а также риск нерегулярности работы и быстрого увольнения.
Почему в Украине появились гиг-контракты
Гиг-контракты могут быть полезны для обеих сторон – как для работодателей, так и для работников. Однако перед заключением гиг-контракта важно тщательно изучить его условия, а также права и обязанности каждой из сторон.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Украине возможность оформить работника по гиг-контракту имеют пока только резиденты специального правового режима "Дія.City". Для остальных компаний остается возможность оформить гражданско-правовые договоры или договоры с ФЛП. Собственно, чтобы снизить популярность работы через ФЛП, гиг-контракты и были предложены в Украине.
Гиг-контракт предусматривает обеспечение социальных гарантий для работников и установление стандартов трудовых отношений, аналогичных тем, которые определены в трудовых договорах (такие, как отпуск, больничные, продолжительность рабочего дня и т.п.), и одновременно придает гибкость в отношениях, подобную регулируемым посредством договоров.
Что указывается в гиг-контракте
В рамках контракта определяется его предмет, включая конкретные виды услуг, предоставляемые исполнителем, критерии принятия результатов работы, методика выполнения задач (включая место хранения информации, использование систем управления проектами и т.п.).
В договоре обязательно указывается продолжительность действия и порядок его прекращения. Это именно то, что отличает контракт от трудового договора – по контракту стороны могут легко отказаться от дальнейшего сотрудничества, в соответствии с условиями, определенными в контракте. Особенности этого пункта могут различаться в зависимости от соглашения между сторонами: будет ли это предупреждение за один день, месяц, возможность выполнения задания или уплата штрафных санкций.
Права и обязанности сторон
В гиг-контракте могут быть указаны следующие пункты:
- Требования к поставке заказчиком необходимых материалов специалисту, а также определение обязанностей специалиста по порядку и срокам выполнения работы.
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Процедура оценки результатов выполнения задач и механизм исправления замечаний.
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Методика проведения денежных расчетов. Возможность использования долларов США для определения сумм, указания процедуры исчисления обменного курса на гривну. Также возможность фиксации бонусов при достижении ключевых результатов.
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Аспекты "социального пакета" работника – отпуск, отгулы, продолжительность рабочего времени и другие аспекты.
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Требования к сохранению конфиденциальности и обязанности соблюдения внутренних корпоративных стандартов (в частности, в отношении сотрудников). Положения о неразглашении и недопущении конкуренции (NDA и NCA соответственно) могут быть встроены непосредственно в контракт, указанные в контракте в качестве ссылки, или иметь отдельную самостоятельную форму документов.
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Процедура передачи прав в интеллектуальную собственность, созданную в процессе выполнения задач (включая программный код, дизайн интерфейса и т.п.).
Сравнивая гиг-контракты с сотрудничеством через ФЛП, можно отметить, что для работодателя это исключает риски переклассификации отношений в трудовые, что приводит к вынесению соответствующих штрафов, позволяет закрепить передачу прав на интеллектуальную собственность. Для работника это обеспечивает социальные гарантии и гарантии по оплате труда. Для обеих сторон это предусматривает также регулирование процедуры прекращения сотрудничества и юридической фиксации взаимоотношений, по сути, часто имеющих элементы трудовых отношений.
Главное, что гиг-контракты придают гибкость – у сторон есть пространство, как прописывать эти договоры в каждом конкретном случае. Но это означает и то, что сторонам нужно внимательно подходить к подписанию таких договоров, ведь лишь несколько формулировок могут сильно изменять баланс интересов и защищенность стороны по договору.
А как быть с вопросом бронирования
Несмотря на то, что гиг-контракторы, по сути, это почти штатные сотрудники, законодательство пока не разрешает бронирование таких специалистов. Об возможности распространить механизм бронирования и для работников на гиг-контрактах уже говорили в Министерстве экономики. Если это произойдет, такой механизм может стать дополнительным стимулом к увеличению специалистов, которые будут оформлены таким образом в украинских компаниях.