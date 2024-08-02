Гранты на образование: как банк "Південний" помогает детям героев получить доступ к качественному обучению и развитию

Ева из Харьковской области мечтает тренировать спортсменов, Михаил из Мариуполя планирует стать психотерапевтом, а Евгений из Киева собирается строить ракеты и самолеты. Подростки – подопечные фонда "Дети Героев", который помогает семьям, потерявшим из-за войны одного или двух родителей. Сегодня организация поддерживает более 9000 детей. Многие стремятся углубленно учиться и развиваться, поэтому образование — одно из главных направлений работы фонда.

Обеспечить обучение детям фонда помогают партнеры, среди которых банк "Південний". Около полугода назад в рамках проекта "Банк мрій" было предоставлено 30 грантов суммой более 3 млн грн на образовательные курсы для детей героев. Благодаря этой поддержке 30 детей получили возможность в течение года посещать занятия по математике, украинскому, английскому, программированию и профориентации, а также ноутбуки для обучения.

"Мы искренне стремимся, чтобы наша молодежь оставалась в стране, развивалась здесь и имела возможность строить свою будущее и качественную жизнь. А чтобы в Украине росла счастливая, образованная и амбициозная молодежь, этим необходимо заниматься уже сегодня. Мы считаем своим долгом поддерживать их в получении качественного образования", – говорит председатель правления банка "Південний" Алла Ванецьянц.

В фонде отмечают, что запрос на такую помощь очень велик. "Образование является основой для построения успешного будущего. Мы верим, что предоставляя детям доступ к качественному обучению и развитию, мы помогаем им получить необходимые знания и навыки, которые откроют новые возможности и помогут достичь своих мечтаний. Образование дает детям силу и надежду, оно есть ключевым элементом в формировании их уверенности в собственных силах и способности преодолевать трудности, с которыми они столкнулись в своей жизни", — уверена СЕО БФ "Дети Героев" Татьяна Новицкая.

Если дети желают учиться, их опекуны могут подавать заявки на учебные программы, а фонд в порядке очереди предоставляет эти образовательные услуги. Там отслеживают потребности детей, и когда видят высокий интерес в конкретном направлении, ищут соответствующего провайдера. Впрочем, у многих детей есть запрос именно на подготовку к ВНО или НМТ, ведь обычно именно поступление в высшее учебное заведение открывает путь к желаемой профессии.

И кондитер, и спортсменка

Еве – 18 лет. Раньше ее семья жила в селе Кившаровка Харьковской области. После полномасштабного вторжения поселок захватил враг, а девушка с мамой оказались в оккупации. Почти месяц папа Евы, военный, со своей бригадой пытались освободить Кившаровку. Когда это, наконец, удалось, он перевез семью в более безопасное место. В прошлом году папа Евы погиб, защищая страну.

Сегодня Ева живет в Харькове. Девушка недавно окончила колледж по специальности "Повар-кондитер" – хотела уметь готовить так же вкусно, как ее бабушка. После трех лет обучения девушка имеет третий разряд по специальности, умеет делать вкусные торты и многое другое. Ева постоянно что-то делает: рисует, вяжет, вышивает, складывает алмазную мозаику, а также занимается спортом.

Спорт — не совсем увлечение: Ева семь лет занималась волейболом, четыре года — гимнастикой, год — футболом, а теперь планирует поступать в спортивную академию.

На такой шаг ее вдохновили родные. "Моя семья очень спортивная: начиная с бабушки и дедушки и заканчивая мной. Хотелось бы продолжить семейную традицию. После окончания академии хочу стать тренером для начинающих спортсменов, предоставлять им возможность развивать свой потенциал", — рассказывает Ева.

Для поступления в академию нужна хорошая подготовка к НМТ. Когда в Фонде предложили дополнительные занятия, девушка выбрала историю, английский, математику и украинский язык. "После полугода обучения у меня хорошие впечатления от дополнительных занятий: там была возможность изучить те темы, которые я не понимала, пройти определенные тесты по ним, а учителя очень подробно объясняли нам материал, учили думать в правильном направлении. У нас были хорошие уроки английского – мы много разговаривали, читали, делились мнениями на английском. Также я изучала четыре часа в неделю историю, этого было достаточно, чтобы хорошо подготовиться к тесту", – рассказывает Ева.

Ева. Фото из ее личного архива

По ее словам, дополнительные занятия очень помогли, особенно по математике. "Раньше я даже не знала термина "параметр", а за полгода учебы смогла решить соответствующие уравнения на НМТ без шпаргалок", — говорит девушка. Уже в начале июля Ева получила отличные результаты теста.

Подготовка к проектированию ракет

Отец 17-летнего Евгения Леонид пошел защищать Украину еще в 2015 году, за свою службу неоднократно был награжден. После начала полномасштабной войны Леонид снова встал в ряды ВСУ. Военный погиб в прошлом году, выполняя боевое задание – ценой собственной жизни он спас своих собратьев.

Его сын Евгений в этом году окончил школу и собирается поступать в Киевский политехнический институт на специальность "Инженерия авиационных и ракетно-космических систем". Парень ходил на курсы математики и физики компании Progresstech Ukraine, которая проводит бесплатные, ознакомительные занятия для детей. Там и узнал об этой профессии.

Евгений искренне интересуется инженерией, хотя в школе ему больше нравилась история, а не физика-математика. "Это связано с тем, что на уроках мы чаще всего изучали только теорию без всякой практики. А без нее эти предметы кажутся достаточно скучными. В свою очередь история — это предмет для души", — объясняет парень. Кроме того, Евгений посещает спортзал, смотрит кино — в основном детективы и триллеры.

Евгений. Фото из его личного архива

Последние полгода парень готовился к поступлению — посещал онлайн-курсы по украинскому языку и математике и курс подготовки к НМТ "Траектория лидера" в Киево-Могилянской академии. "Собственно я пошел на эти курсы, потому что моя цель была подготовка к НМТ по всем предметам — кроме украинского и математики, это также история и английский. Дополнительные занятия помогли наверстать материал за первые девять классов", — рассказывает Евгений. Он уже сдал НМТ, получил примерно 167 баллов – с такой средней оценкой парень пройдет на свою специальность.

Английский для психотерапии

Михаилу – 16. Во время полномасштабного вторжения семья парня жила в Мариуполе. Почти два месяца они жили под круглосуточными обстрелами – в их квартиру попал снаряд, в результате чего младший брат получил ранение ноги. Отца Михаила расстреляли русские военные у собственного дома.

Сегодня Михаил живет в Киевской области и перешел в 11 класс. Парню нравятся точные науки – биология, химия, физика, а еще – английский. Он увлекается спортом и посещает спортивный зал, а также очень интересуется психотерапией.

"Думаю, это мое — я достаточно эмпатичный и мне нравится помогать людям. Поэтому хочу поступить на эту специальность в Украинский католический университет во Львове. По моему мнению, в этом заведении больше соблюдают европейские стандарты в учебе, поэтому я выбрал его своей целью. Резервным вариантом будет КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве", — рассказывает о своих планах Михаил.

Чтобы успешно сдать НМТ в следующем году, посещает дополнительные занятия по английскому, математике и украинскому: их парню организовали в фонде, за что он очень благодарен. Михаил самостоятельно подал запрос, то есть это было его собственной инициативой. Говорит, что дополнительно учиться не трудно, наоборот, облегчает жизнь, поскольку темы в школе легче даются после того, как их преподают на курсах.

Парень отмечает, что эти занятия воспринимаются им лучше. "Учителя на курсах более мотивированы, к тому же их программа больше направлена на сдачу НМТ и подается более углубленно. Благодаря этим занятиям я начал общаться на английском, получил больший уровень — от слабенького А2 к B1+. Считаю, что это очень неплохой прогресс", — отмечает Михаил. Он добавляет, что не прочь дополнительно заниматься еще биологией и историей, поскольку стремится подготовиться к НМТ со всех сторон.

Помогает ли обучение справиться с потерей

Помимо предоставления возможностей в будущем, обучение может иметь определенный терапевтический эффект для ребенка, который переживает смерть близкого человека.

Как отмечает главный психолог БФ "Дети Героев" Марта Билык, переживания детьми потери во многом зависят от возраста ребенка и его отношений с погибшим и тем, как другие взрослые возле ребенка переживают потерю. Самые маленькие дети могут плакать и грустить, другие ведут себя так, будто не услышали, что папа не вернется, или все равно ожидают появления отца. "Они имеют определенное фэнтезийное представление о потере, поэтому переживают смерть не так как взрослые, их поведение часто может быть неожиданным ", – объясняет специалист.

Младшие школьники лучше осознают смерть близкого человека, готовы говорить о нем и показывают свои переживания. В свою очередь, подростки воспринимают потерю почти как взрослые, но могут реагировать не так, как от них ожидают. "Они могут закрываться и не делиться чувствами, или наоборот — очень агрессивно реагировать. Могут закрыться от внешнего мира, потерять интерес к учебе, быть в апатии, убегать в телефон и так далее", — говорит Марта Билык.

Конструктивное проживание потери в первую очередь состоит в том, чтобы не табуировать эту тему в семье, говорить о смерти близкого человека при необходимости и разрешить ребенку делиться эмоциями. Определенным образом справиться с утратой помогает социализация. "Учитывая, что многие дети также вынужденно покинули дома, потеряли друзей, изменили город или даже страну проживания, важно помочь ребенку не закрыться в себе, найти интересное занятие, круг общения. Желательно поддерживать баланс между обучением, отдыхом и социализацией, давать ребенку возможность заниматься тем, что ему интересно и параллельно быть рядом возле него", — подчеркивает психолог. Она также отмечает, что определенные образовательные проекты помогают детям найти круг общения среди имеющих схожий опыт.