Инвестиции в энергию людей, которые увеличивают ВВП: диалог с Евгением Шаговым и Андреем Длигачем на BWS 2025

В современном мире главной валютой бизнеса становится не ресурс или технологии, а энергия людей. Именно здоровье, производительность и длительная работоспособность команд все чаще определяют успех компаний.

Почему инвестиции в людей стали новым глобальным стандартом? И как украинский бизнес может использовать эти возможности для роста и устойчивости?

Впервые на нашем мероприятии Business Wisdom Summit 2025 – в лидерском диалоге между экспертами:

Евгений Шагов – к. м. н., первый эйдж-менеджер и посол Age Management в Украине, основатель премиальной клубной клиники по управлению возрастом и крупнейшей образовательной платформы Age Management в Европе, руководитель сервиса превентивной медицины GAMA Consulting;

Андрей Длигач – визионер и футуролог, основатель Advanter Group и ряда институтов (от Kyiv Foresight Foundation до Advanter Health). Опытный практик по стратегическому управлению и маркетингу, знающий, как мыслить на несколько десятилетий вперед — более 2000 проектов для компаний в 7 странах. Основатель и глава Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

В диалоге спикеры раскроют вопросы:

– Почему мировые компании уже массово инвестируют в HealthTech, AI-аналитику здоровья и персонализированные программы трудоспособности;

– Как эти подходы могут стать точкой роста для украинского бизнеса уже сегодня;

– Почему именно вклад в людей дает самый высокий ROI – и для компании, и для государства.

Нас ожидает разговор, который поможет переосмыслить роль человека в бизнесе будущего.

Начало Лидерского диалога в 13.20.

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