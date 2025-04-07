Інвестиції в енергію людей, що збільшують ВВП: діалог з Євгеном Шаговим та Андрієм Длігачем на BWS 2025

У сучасному світі головною валютою бізнесу стає не ресурс чи технології, а енергія людей. Саме здоров’я, продуктивність і довготривала працездатність команд дедалі частіше визначають успіх компаній.

Чому інвестиції у людей вже стали новим глобальним стандартом? І як український бізнес може використати ці можливості для зростання та стійкості?

Вперше на нашому заході Business Wisdom Summit 2025 — у лідерському діалозі між експертами:

Євген Шагов – к. м. н., перший эйдж-менеджер та амбасадор Age Management в Україні, засновник преміальної клубної клініки з керування віком та найбільшої освітньої платформи з Age Management у Європі, к ерівник сервісу превентивної медицини GAMA Consulting;

Андрій Длігач – візіонер і футуролог, засновник Advanter Group та низки інституцій (від Kyiv Foresight Foundation до Advanter Health). Досвідчений практик зі стратегічного управління та маркетингу, що знає, як мислити на кілька десятиліть уперед — понад 2000 проєктів для компаній в 7 країнах. Засновник та голова Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

У діалозі спікери розкриють питання:

– Чому світові компанії вже масово інвестують у HealthTech, AI-аналітику здоров’я та персоналізовані програми працездатності;

– Як ці підходи можуть стати точкою зростання для українського бізнесу вже сьогодні;

– Чому саме вклад у людей дає найвищий ROI — і для компанії, і для держави.

На нас очікує розмова, що допоможе переосмислити роль людини у бізнесі майбутнього.

Початок Лідерського діалогу о 13:20.

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